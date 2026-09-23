Реактивные дроны-перехватчики.

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Давайте обсудим их возможности, почему они могут быть значительно дешевле зенитных ракет, а также какие сложности и вызовы стоят перед этой системой, которая в ближайшие годы, как я считаю, станет проблемой и для классических крылатых ракет.

В ближайшие годы мы увидим развитие недорогих ударных технологий в виде реактивных дронов и малых крылатых ракет, построенных по принципу "мини-фламинго". Такие средства, как украинские "Барс", "Пекло", "Рута", будут действовать в небе, где будут летать "Бандероли", "Герань 4/5" и другие подобные средства. Их скорость составит около 500–750 км/ч, и их преимущество заключается именно в скорости.

Но все они имеют один существенный недостаток, который дает карт-бланш для противодействия им.

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Какой, уважаемые подписчики?

Правильно. Реактивный двигатель. Их преимущество, но в результате это же их недостаток. Ведь реактивный факел – это важный фактор для обнаружения и противодействия.

Именно поэтому против них настолько эффективна авиация. Радар, сопровождающий низколетящие цели, вместе с датчиками инфракрасного излучения легко фиксирует реактивный факел над землей.

И ракета с ИК-ГСН уверенно наводится на такую цель.

Но класс малых крылатых ракет, которые стоят 120–170 тысяч долларов, рушит бухгалтерские расчеты войны. Ведь стоимость ракет "воздух-воздух" начинается от полумиллиона долларов, конечно, если вы не нашли где-то на продажу партию почти списанного имущества, прошедшего реставрацию, – там суммы могут быть меньше.

Почему эти ракеты такие дорогие?

Есть два параметра, которые определяют высокую стоимость таких ракет. Это – ИК-ГСН в первую очередь. Это военная технология, которая улавливает инфракрасное излучение на расстоянии многих километров. Стоимость блока ИК-головки с управляющей электроникой начинается от 40 тыс. долларов для ПЗРК, действующих на расстоянии 4–6 км, и доходит до сотен тысяч долларов для дальнобойных ракет "земля-воздух" и "воздух-воздух". Если же такая боевая часть имеет дублирующие системы наведения – то стоимость еще выше.

Вторая статья расходов – это дорогостоящий мощный реактивный двигатель. Все зенитные ракеты – сверхзвуковые. Их двигатели, несмотря на небольшой размер, невероятно мощные. Они разгоняют ракету до больших скоростей за секунды, а тягооснащенность таких ракет позволяет набирать скорость, двигаясь в любом направлении, исключительно за счет тяги двигателя и рулей управления. Такие двигатели стоят недешево. И нагрузки на них – экстремальные. Они сжигают своё топливо за секунды/минуты, но за это же время преодолевают большие расстояния на невероятных скоростях. Это спринтеры, но за такое мощное сердце приходится соответственно и платить.

Когда эти два фактора сочетаются – стоимость средства становится соответствующей. Но и возможности такой ракеты соответствуют.

Вопрос – а нужны ли они для того, чтобы эффективно перехватывать малые крылатые ракеты, или достаточно средства с менее впечатляющими характеристиками? И вот здесь на сцену выходят реактивные дроны-перехватчики.

Да, устанавливать на них ИК-ГСН дорого. Но можно установить тепловизор, и он будет отлично видеть этот чертов реактивный факел. Автор этого поста неоднократно пересекал линию прицела с биомассой на расстояниях 2+ км с помощью тепловизора Archer, стоимость которого составляла от 10 до 15 тысяч долларов (в разное время и в разных комплектациях). Но это была обычная биомасса с температурой тела, которой плевать на реактивный факел (хотя хотелось бы им его туда засунуть). Тепловизор, способный обнаруживать реактивный факел на расстоянии нескольких километров, будет стоить менее 10 тыс. долларов. Это в несколько раз дешевле, чем ИК-головки самонаведения для ПЗРК, которые, по сути, охватывают те же 4–5 км. На тепловизор проще установить программу игнорирования тепловых ловушек. И тепловизор, в отличие от ИК-ГСН, может ещё давать общее видеоизображение окружающей среды.

Двигатель такого реактивного дрона тоже может быть существенно дешевле, меньше, и благодаря фюзеляжу с крыльями этот дрон сможет летать с существенно меньшей тягооснащенностью, чем классические зенитные ракеты. Да, он не будет обладать впечатляющими характеристиками зенитных ракет, но ему этого может быть вполне достаточно, чтобы догонять более тяжёлые малые крылатые ракеты. На малые крылатые ракеты россияне устанавливают двигатели стоимостью 30–35 тыс. долларов. Реактивные дроны-перехватчики могут летать на значительно более дешевых и компактных реактивных двигателях.

Это формирует представление о функции того, чего ещё не было в мире. Реактивный дрон-перехватчик. С дешёвым и массовым реактивным двигателем, с тепловизором, который прекрасно видит факел реактивного двигателя на фоне земли, и, как я полагаю, со временем начнёт разрушать класс классических дозвуковых крылатых ракет.

Какие у него преимущества при противодействии?

Как ни странно, но в теории такие средства должны быть более эффективными в плохую погоду. Если в тумане ты не видишь в тепловизоре обычного "шахида" на расстоянии 200 м, то с реактивным факелом ты его увидишь даже в значительно худших условиях и совершишь автоматическое захватывание цели. Поэтому, кстати, россияне и задействуют обычные "шахиды" во время непогоды.

В чем же сложности?

Это необходимость существовать в системе, которая имеет гораздо меньше времени на реагирование, более эффективное взаимодействие при сопровождении более быстрых средств, а также существенно более высокую стоимость по сравнению с классическими дронами-перехватчиками. Хотя, как показывают недавние сбития "Герани-5" классическими дронами-перехватчиками, которые продолжают развиваться, – еще рано их списывать со счетов, они тоже будут частично сбивать реактивные цели. Но помимо дронов-перехватчиков необходима эволюция всей системы обнаружения и сопровождения, ведь без этого ни один реактивный перехватчик не будет эффективен.

Ну и давайте выводы.

Мы вступаем в новую стадию технологической эволюции меча и щита, формируя новую реальность. И, как мне кажется, эта новая реальность даст по яйцам более дорогостоящим и классическим средствам как поражения, так и противодействия.