Бригадный генерал Денис Прокопенко (позывной "Редис") официально начал командовать новосозданной группировкой войск "Азов". Военнослужащий вступил в должность 13 сентября 2026 года.

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О планируемом назначении стало известно ранее – 26 августа 2026 года. Об этом сообщили на странице "Азова" в Facebook.

От добровольца до самого молодого командира полка

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Прокопенко возглавит одно из двух сформированных группировок войск в Донецкой области. Боевой путь "Редиса" начался 11 июля 2014 года, когда он вступил в батальон "Азов". С тех пор он принял участие во всех ключевых сражениях летне-осенней кампании – боях за Марьинку, Иловайск и в обороне Мариуполя.

Проявив себя с самого начала службы, во время Павлополь-Широкинской наступательной операции "Редис" уже командовал ротой. В 2017 году, в возрасте 26 лет, Прокопенко стал командиром полка "Азов", став самым молодым командиром полка в истории Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

Главные истории дня

Высшая награда за оборону Мариуполя

19 марта 2022 года, во время героической обороны Мариуполя, указом президента Украины Денису Прокопенко было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" – за личное мужество, героизм и верность военной присяге.

Ставка на профессионализм и системное обучение

Главной заслугой Прокопенко называют трансформацию "Азова" из добровольческого подразделения в высокопрофессиональное боевое соединение. На посту командира полка он уделял ключевое внимание подготовке личного состава.

Прокопенко инициировал и организовывал офицерские и сержантские курсы, лично руководил командно-штабными учениями. Также он акцентировал внимание на медицинской, огневой и других видах комплексной подготовки.

В 2020 году Прокопенко поступил в Национальный университет обороны Украины по специализации "Боевое применение и управление действиями воинских частей механизированных и танковых войск".

Влияние на ход боев на Донбассе

Военный обозреватель Игаль Левин опубликовал иллюстративную карту зон ответственности новых группировок войск "Центр" и "Азов" и корпусов, которые в них входят. Помимо корпусов, им также отдельно приданы подразделения вроде тех же штурмовых полков и другие части.

В их зоне ответственности – это защита так называемого "пояса крепостей", в центре которого находятся Славянск и Краматорск. Падение этих городов развязывает ВС РФ руки для продолжения дальнейшего наступления с использованием их как трамплина для развития успеха.

Левин подчеркнул, что именно поэтому Украина поставила на эти ключевые города своих лучших офицеров и самые отборные части. Они пользуются уважением как среди военных, так и среди гражданского населения, им неоднократно удавалось удерживать фронт на критических направлениях после прорывов российских войск.

Напомним, Украина готовится к нескольким месяцам ожесточённых боев за ключевые города Донецкой области – Славянск и Краматорск, которые имеют стратегическое значение для военных целей России. Эта битва станет первым серьёзным испытанием для нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и его обновлённой команды.

Как писал OBOZ.UA, российские войска активизировали воздушную кампанию в районе Славянска. Оккупанты пытаются ударами дронов, авиабомб и ракет ослабить украинскую оборону и создать условия для будущего наземного наступления.

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