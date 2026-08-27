Россия готовит наступление на Славянск: враг усилил воздушную кампанию и применяет опыт Константиновки – ISW

Российская оккупационная армия активизировала воздушно кампанию в районе Славянска Донецкой области. С помощью применения огромного количества БПЛА захватчики пытаются нарушить украинскую логистику, ослабить оборону в тылу и создать условия для будущих наземных наступательных операций на город.

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В последние месяцы интенсивность обстрелов Славянска и его окрестностей существенно возросла. Об этом пишет Институт изучения войны.

Увеличение числа ударов

По данным Славянской военной администрации, противник начал привлекать к операциям реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо-С". Крупнокалиберные РСЗВ враг использует в дополнении с регулярными ударами авиационных бомб и дронов-камикадзе.

Только утром 26 августа по Славянску было нанесено не менее пяти ударов управляемыми авиабомбами, в результате чего повреждения получили как минимум 13 жилых домов. Кроме того, геолокационные кадры от 25 августа подтверждают еще пять ударов бомбами по населенному пункту Райгородок, расположенному к северо-востоку от города.

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Использование тактики разрушений

Аналитики ISW отмечают, что российское командование переносит на Славянское направление опыт, полученный в боях за Константиновку. Там массированные удары авиабомбами превращали городские кварталы в руины, которые пехота и диверсионно-разведывательные группы затем использовали в качестве укрытий для продвижения.

Несмотря на активную подготовку поля боя, эксперты подчеркивают, что российские силы пока не готовы к непосредственному штурму Славянска. Для начала полномасштабного наступления им необходимо решить ряд тактических задач, включая захват укрепленных населенных пунктов и прилегающих территорий к востоку и юго-востоку от города.

Напомним, российские войска одновременно наносят удары по позициям ВСУ с правого и левого флангов Константиновки в Донецкой области, пытаясь растянуть украинскую оборону и создать условия для дальнейшего продвижения к городу. Для этого оккупанты действуют небольшими группами и используют зеленые насаждения и естественные укрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска продолжают оказывать давление на Константиновку и пытаются создать условия для дальнейшего продвижения. Оккупанты стремятся укрепить свои позиции на подступах к городу и расширить зону контроля.

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