Оккупанты пытаются окружить Константиновку с обоих флангов: военный рассказал, что происходит. Карта

Российские войска одновременно наносят удары по позициям ВСУ с правого и левого флангов Константиновки в Донецкой области, пытаясь растянуть украинскую оборону и создать условия для дальнейшего продвижения к городу. Для этого оккупанты действуют небольшими группами и используют зеленые насаждения и естественные укрытия.

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Об этом рассказал командир роты 2-го механизированного батальона 93-й ОМБр "Холодный Яр" Олег с позывным "Святой" в эфире "Суспильне Студия". По его словам, российские военные пытаются проникать вглубь украинской обороны, атаковать логистические маршруты и сеять хаос в боевых порядках.

Как российские войска пытаются продвигаться в районе Константиновки

Оккупанты используют густую растительность, балки и другие природные укрытия, чтобы незаметно продвигаться. Чаще всего они действуют небольшими группами и пытаются проходить между позициями украинских подразделений.

По словам военного, в большинстве случаев такие попытки россиян заканчиваются провалом. Группы, продвигающиеся слишком далеко, остаются без снабжения и связи. После этого украинские военные обнаруживают их и уничтожают.

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"Чаще всего им это не удается. Противник, проникший слишком глубоко, остаётся без снабжения и без связи. Мы его обнаруживаем и уничтожаем. Ситуация сложная, но контролируемая", — отметил "Святой".

Он добавил, что такая тактика российских войск не нова. По его словам, оккупанты использовали её и в прошлом году на других участках фронта, поэтому украинские подразделения знают, как ей противодействовать.

РФ стремится растянуть украинскую оборону

Военный также рассказал об активности части сил 8-й общевойсковой армии РФ, которые в начале августа начали продвижение из района Софиевки через Торское в направлении Райского и Дружковки.

По словам "Святого", этот маневр не стал неожиданностью для Сил обороны. Разведка и подразделения на местах заранее фиксировали скопление российских сил и наносили по ним удары. В то же время российское командование продолжает привлекать значительные резервы личного состава и техники. Это позволяет оккупантам периодически проникать между позициями украинских подразделений.

Чаще всего россияне пытаются действовать на стыках между украинскими подразделениями, где из-за особенностей местности или ситуации на поле боя их сложнее заметить. По словам военного, этому способствуют две основные причины — численное превосходство россиян и густая летняя растительность, которая затрудняет обнаружение небольших групп.

"Они стараются рассеять наши силы и средства, потому что не могут взять Константиновку. Они хотят охватить наши боевые порядки и тем самым улучшить свою ситуацию на других направлениях. Они действуют зеркально, одновременно и на правом, и на левом фланге Константиновки. Растягивают ширину наступления, тем самым рассеивают наши войска, наши дроны, технику. Это стандартная тактика россиян", — пояснил командир роты.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным аналитиков DeepState, российские войска продолжают оказывать давление на Константиновку и пытаются создать условия для дальнейшего продвижения. Оккупанты стремятся укрепить свои позиции на подступах к городу и расширить зону контроля.

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