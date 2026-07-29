Оккупанты давят на Константиновку, предпринимая попытки инфильтрации: в DeepState оценили риски. Карта

Российская оккупационная армия продолжает активное давление на Константиновку в Донецкой области. Враг совершает постоянные попытки инфильтрации и пытается закрепиться непосредственно в самом городе.

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Таким образом захватчики планируют накапливать пехотные подразделения, наращивать преимущество и брать под контроль ключевую местность. Об этом говорится в анализе DeepState.

Угроза разрушения агломерации

Одной из главных задач противника остаётся установление контроля над участком между населёнными пунктами Ильиновка и Новодмитровка. В случае оккупации Новодмитровки под угрозой полного окружения окажется вся группировка Сил обороны Украины, удерживающая оборону в городе Часов Яр.

Логистика на этом направлении существенно усложнена уже длительное время из-за тотального преимущества врага в воздухе, обеспеченного большим количеством БПЛА.

Параллельно с пехотными штурмами оккупанты непрерывно уничтожают Константиновку артиллерией и управляемыми авиабомбами. От постоянных ударов страдает и вся окружающая агломерация. Населённые пункты Алексеево-Дружковка и Дружковка постепенно превращаются в руины.

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Подготовка к новому этапу наступления

На отрезке от Ямполя до Миньковки фиксируется усиление давления на позиции украинских защитников. Командование Сил обороны готовится к активизации штурмовых действий: аналитики рассматривают данный отрезок как следующее основное направление противника после Константиновки.

Враг активно обрабатывает потенциальные пути продвижения, уничтожая украинские минные заграждения. Также врагом проводятся регулярные попытки прощупывания обороны.

По данным аналитиков, противник нашкл возможность давить в районе Озерного и Кривой Луки. Основными устремлениями оккупантов в этом районе являются Рай-Александровка и Николаевка.

Изоляция Славянска и Краматорска

Враг фактически начал Славянско-Краматорскую кампанию, традиционно стартовав с тотального уничтожения инфраструктуры и жилого фонда. Славянск и Краматорск подвергаются постоянным ударам авиабомбами, реактивной артиллерией, ударными БПЛА и FPV-дронами.

Вражеские FPV-дроны свободно летают по улицам городов, хаотично выбирая цели и охотясь на гражданский транспорт и людей. Ночью города страдают от обстрелов из РСЗО.

Оккупанты удерживают огневой контроль на глубину до 40 км от линии боевого соприкосновения, что создает колоссальную угрозу для любого передвижения. Славянско-Краматорская агломерация постепенно превращается в изолированную зону, куда въезд вскоре будет возможен исключительно для выполнения критических боевых задач.

Напомним, на российские фейки о якобы захвате Константиновки отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что готов встретиться с кремлевским лидером в этом городе.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарьКремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины о возможной встрече в Константиновке.

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