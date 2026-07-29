В российской Перми атакован НПЗ, горит одна из установок. Фото и видео

29 июля в российской Перми прогремели взрывы. Сообщается об ударе по местному нефтеперерабатывающему заводу.

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На одной из установок вспыхнул пожар, над городом поднимается дым. Подробности сообщили в Exilenova+.

Что известно

О прилете в Перми вканале сообщили около 10 часов утра.

Вскоре появилась и конкретика: дроны навестили местный НПЗ "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез".

Там разразился сильный пожар: по предварительным данным, горит одна из установок.

"В Перми очень сильное ПВО, поэтому сегодняшняя атака на "Пермнефтеоргсистем" – большой успех Сил обороны Украины", – добавили в Exilenova+.

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