В российской Перми атакован НПЗ, горит одна из установок. Фото и видео
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29 июля в российской Перми прогремели взрывы. Сообщается об ударе по местному нефтеперерабатывающему заводу.
На одной из установок вспыхнул пожар, над городом поднимается дым. Подробности сообщили в Exilenova+.
Что известно
О прилете в Перми вканале сообщили около 10 часов утра.
Вскоре появилась и конкретика: дроны навестили местный НПЗ "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез".
Там разразился сильный пожар: по предварительным данным, горит одна из установок.
"В Перми очень сильное ПВО, поэтому сегодняшняя атака на "Пермнефтеоргсистем" – большой успех Сил обороны Украины", – добавили в Exilenova+.
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