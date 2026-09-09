Украина готовится к ожесточенным боям за ключевые опорные пункты в Донецкой области – Reuters

Украина готовится к нескольким месяцам ожесточённых боёв за ключевые города Донецкой области — прежде всего Славянск и Краматорск, которые имеют стратегическое значение для военных целей России. Эта битва станет первым серьёзным испытанием для нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и его обновлённой команды.

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Об этом сообщает Reuters . Несмотря на активизацию дипломатических контактов, в частности недавний визит американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев, прорыва в переговорах нет, а президент Владимир Зеленский ожидает, что бои будут продолжаться всю зиму.

Россия приближается к Славянску и Краматорску

Российские войска находятся менее чем в 15 км от Славянска и Краматорска. Оба города входят в так называемый "пояс крепостей" и уже подвергаются все более интенсивным ударам с помощью дронов и управляемых авиабомб. Захват этих городов приблизил бы Кремль к полной оккупации промышленного Донбасса.

Военный аналитик Майкл Кофман отметил, что сентябрь и октябрь могут стать периодом самых интенсивных боев 2026 года. По его словам, Россия может попытаться провести новые механизированные штурмы, поскольку ухудшение погодных условий способно снизить эффективность украинских дронов.

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В то же время Украина уже продемонстрировала способность противостоять таким атакам. В частности, российский штурм под Доброполье в июле закончился неудачей.

Оборону Донецкой области возглавили новые командиры

Защиту Донецкой области теперь координируют одни из самых известных украинских командиров – Андрей Билецкий из Третьего армейского корпуса и Денис Прокопенко из Первого корпуса Национальной гвардии "Азов".

Им будет помогать полковник Десантно-штурмовых войск Эмиль Ишкулов, чей корпус отвечает за оборону Славянска и Краматорска. Reuters отмечает, что новое командование должно сделать оборону восточного региона более слаженной.

Новым главнокомандующим ВСУ в июле стал Михаил Драпатый, сменивший на этом посту Александра Сырского. По оценкам аналитиков, он передал больше полномочий командующим оперативного уровня, что должно повысить эффективность управления войсками.

Локальные успехи и ограниченные ресурсы

Украинские силы вступают в осеннюю кампанию, ставя перед собой цель развить локальные успехи 2026 года. Киев заявлял об освобождении более 700 кв. км территории на юго-востоке в рамках многомесячной контрнаступательной операции. Кроме того, подразделения Билецкого провели успешную операцию в районе Лимана, а сам командир записал видео из пригорода Святогорска, высмеяв заявления Путина о якобы захвате этого города россиянами.

В то же время украинская армия по-прежнему испытывает проблемы с нехваткой личного состава, что ограничивает возможности для проведения масштабных наступательных операций. Отдельной проблемой остается система мобилизации, которую, по оценкам издания, осложняют коррупция и ненадлежащее управление.

Несмотря на это, военные аналитики не считают, что у России на данный момент есть эффективное решение для преодоления украинской обороны, основанной в значительной степени на использовании беспилотников. По мнению аналитика Эмиля Кастехельми, российским войскам будет сложно добиться успеха за пределами тактического уровня.

Напомним, украинские войска зимой и весной 2026 года добились значительных успехов на фронте, в частности во время контрнаступления в районе Александровки. В результате операции были освобождены 26 населенных пунктов и более 745 кв. км территории в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как писал OBOZ.UA, российские войска активизировали воздушную кампанию в районе Славянска. Оккупанты пытаются ударами дронов, авиабомб и ракет ослабить украинскую оборону и создать условия для будущего наземного наступления.

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