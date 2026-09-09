Украинские войска добились значительных успехов на поле боя и изменили динамику войны за пределами линии фронта – ISW

Украинские войска добились значительных успехов на поле боя зимой и весной 2026 года, а впоследствии изменили динамику войны не только на передовой, но и в тылу России. На этом фоне российские войска за последние шесть месяцев начали терять ранее захваченные территории, а темпы их продвижения существенно замедлились.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что нынешняя динамика фронта существенно отличается от ситуации в конце 2025 года, когда российские силы добились более заметных территориальных успехов.

Российские успехи сменились потерями территории

ISW сравнил ситуацию на фронте в разные периоды. По оценке аналитиков, в период с 20 мая по 20 ноября 2025 года российские войска продвинулись на 2403,77 кв. км территории, или на 2485,22 кв. км с учетом инфильтраций.

Однако в течение следующих шести месяцев ситуация изменилась. По подсчетам ISW, с 8 марта по 8 сентября 2026 года российские войска потеряли 195,19 кв. км ранее захваченной территории, при этом их чистое продвижение составило 361,47 кв. км с учётом инфильтраций.

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Украина изменила динамику войны

Украинские силы добились значительных успехов на поле боя зимой и весной 2026 года. В частности, весной-летом они начали контрнаступление в Александровке, в результате чего были освобождены 26 населенных пунктов и более 745 кв. км территории в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В то же время российские войска продолжают пытаться добраться до Славянска, Краматорска и Дружковки, которые входят в хорошо укрепленный оборонительный пояс Украины. Но россияне до сих пор не смогли захватить эти города. При этом в Кремле продолжают заявлять, что темпы наступления РФ соответствуют планам российского диктатора Владимира Путина по захвату всей Донецкой области до 31 декабря 2026 года.

Кроме того, с 2025 года украинские войска существенно изменили ситуацию за пределами линии фронта. Они проводят успешные кампании ударов средней и большой дальности по российским нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам, военным объектам и другим целям, нанося ущерб экономике РФ и снижая её военный потенциал.

Кремль не хочет менять требования

Несмотря на изменение ситуации на поле боя, Кремль продолжает настаивать на своих первоначальных требованиях. ISW отмечает, что Москва фактически требует от Украины согласиться на российские условия, не учитывая нынешнюю динамику войны.

Ранее Россия отвергла как недостаточный даже 28-пунктный мирный план 2025 года. Российские чиновники при этом продолжают заявлять, что любое мирное соглашение должно отражать "реалии на местах" и устранять так называемые "коренные причины" войны.

Напомним, в августе 2026 года российские войска захватили около 90,35 кв. км украинской территории, тогда как Силы обороны Украины освободили не менее 129,81 кв. км. В то же время темпы наступления оккупантов оставались значительно ниже прошлогодних, а Россия так и не смогла осуществить оперативный маневр или быстрый прорыв украинной обороны.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Путин после встречи со спецпредставителями Дональда Трампа в очередной раз продемонстрировал нежелание идти на существенные компромиссы по поводу завершения войны. В ISW отметили, что российский диктатор продолжает настаивать на достижении своих максималистских целей военным путем и считает, что РФ якобы добивается значительных успехов на фронте.

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