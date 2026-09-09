ПУТИН СНОВА "ОСВОБОЖДАЕТ" ГОРОДА.

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ТОЛЬКО НЕ ОТ ОККУПАНТОВ – А ОТ ЛЮДЕЙ

Мир в очередной раз переворачивается с ног на голову, когда путин выходит из бункера и начинает трубить об очередных "освобождениях" городов и населенных пунктов.

Начнем со Святогорска.

Святогорск никто не "освободил".

И это очень показательный симптом. Создается впечатление, что бункерного давно держат в информационном вакууме: он слышит только то, что хочет слышать, а его придворные "аналитики" пишут ему на бумаге ту реальность, которую он желает видеть.

Но есть вещь еще страшнее.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ОЗНАЧАЕТ "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ПО-ПУТИНСКИ?

Это не освобождение людей, и именно это мы хотим донести до всего мира.

Это "освобождение" территории от людей.

Сначала – ракеты, авиация, артиллерия, дроны, затем – разрушение жилых домов, больниц, школ, храмов, предприятий, затем – уничтожение города как живого организма, а после этого путин выходит и гордо сообщает:

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"Населенный пункт освобожден".

От кого?

От тех самых людей, которых российская пропаганда десятилетиями называла "нашими", от украинцев, многие из которых говорили по-русски.

Вот и есть настоящее лицо "русского мира".

Сначала они приходят "защищать русскоязычных", затем уничтожают их города, а дальше объявляют, что "освободили" эти города.

Это уже даже не цинизм.

Это патологическая форма имперского мышления, в которой люди перестают быть людьми, а территория становится важнее жизни.

И здесь не стоит заблуждаться насчет самого путина.

Он может быть примитивным, оторванным от реальности, окруженным подхалимами и жить в собственной информационной капсуле.

Но это не означает, что он невменяем. Он прекрасно понимает, что происходит.

Именно поэтому он так нервно спешит добиться капитуляции Украины, даже заявил, что его повесят, если он не добьется чего-то от этой агрессии, потому что он, бедняга, думает: если война закончится не на его условиях, вопрос ответственности никуда не исчезнет.

Международное право не предусматривает амнистии для международных преступников только потому, что они сидят в бункере, и – что непонятно путинскому уму – ни одно бумажное "мирное соглашение" не может узаконить агрессию, оккупацию, депортацию детей, массовые убийства и разрушение украинских городов.

А ТЕПЕРЬ – О ТЕХ, КТО "НА СРЕДИНЕ"

Больше всего сегодня возмущает даже не то, что путин лжет – от него иного и не ожидаем.Вопрос к тем, кто называет российскую агрессию "конфликтом", кто говорит о "компромиссе" и "мире" так, будто речь идет об обычной ссоре двух сторон.

Когда-нибудь возникнет вопрос и к ним: где ответственность агрессора; требование прекратить агрессию; механизм наказания международного преступника; гарантия, что Украина не станет платой за политические договоренности?

Ведь когда агрессор продолжает наносить удары по Украине, а его представители параллельно говорят о "мире", это уже не миротворчество – это содействие агрессии и создание условий для капитуляции жертвы.

Украина не должна подписывать мир, который вознаграждает агрессора.

ПУТИН СПЕШИТ. И ЭТО ЗАМЕТНО

Он прекрасно понимает, что время работает не только на него. Поэтому удары по Украине, по Киеву, по гражданской инфраструктуре – это не просто террор.

Это сплошное психологическое давление. Попытка убедить украинцев:

"Вам будет больно, пока вы не согласитесь на наши условия", но здесь он снова ошибается.

Украинцы уже давно поняли главное:

террориста не останавливают уступками.

Террориста останавливают силой, санкциями и неизбежностью ответственности.

И именно поэтому Украине нужна не только дипломатия.

Нам нужно собственное оружие дальнего действия. Оружие, которое позволит уничтожать военную инфраструктуру агрессора, его пусковые установки, склады, логистику и командные центры – в соответствии с международным правом.

Ведь иногда одна точная ракета убеждает агрессора гораздо быстрее, чем десять дипломатических делегаций.

И ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ, НА КОТОРЫЙ СМОТРИТ ВЕСЬ МИР 3 ноября 2026 года – выборы в Конгресс США.

Американское общество имеет возможность определить, какой будет роль Соединенных Штатов в мире.

Останется ли Америка государством, защищающим международный порядок, союзников и международное право, – или мир получит новую реальность, в которой агрессор может шантажировать демократические государства, а жертву заставляют уступать?

Мы вправе надеяться, что американская политическая система найдет в себе силы вернуться к ответственной глобальной политике.

К политике, где агрессор называется агрессором, преступник – преступником, а жертва не вынуждена платить за чужие геополитические договоренности.

И тогда адские санкции памяти Линдси Грэма против России и ее спонсоров должны стать не символическими, а такими, чтобы Кремль ощутил их реальную цену. Кстати, это может стать основой для прекращения хотя бы ударов по энергетической системе Украины, чтобы перезимовать.

Чтобы те, кто сегодня помогает путину обходить ограничения, поняли: торговать с агрессором будет дороже, чем прекратить это делать.

А УКРАИНА ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ СВОЮ ЧАСТЬ РАБОТЫ

Не ждать, когда кто-то придет и спасет нас.

Не просить разрешения на право защищаться, не строить стратегию на чужих выборах, а создавать собственную силу, собственное производство оружия, дальнобойные системы, собственную ПВО, ещё больше дронов, собственную оснащённую разведку, еще более мощную собственную армию, более сильную дипломатию.

И главное – государственную стратегию, которая исходит не из того, чего хочет путин, а из того, что нужно Украине.

Ведь путин может сколько угодно читать свои бумажки и сообщать об очередном "освобождении".

Но история уже дала ответ на вопрос, что это за "освобождение".

Город, в котором после российских ударов не осталось людей, – не освобожден.

Он уничтожен.

И Украина не согласится называть уничтожение – миром.

Не капитуляция и не замороженный конфликт, не торговля территориями, а справедливый мир, основанный на международном праве.

И ответственность агрессора – неизбежна.

Ведь рано или поздно у каждого бункера есть дверь.

А за каждой дверью – ответственность.