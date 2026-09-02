Российское весенне-летнее наступление провалилось: враг теряет больше, чем захватывает – ISW

В августе 2026 года российские войска захватили около 90,35 кв. км украинской территории, тогда как Силы обороны Украины освободили не менее 129,81 кв. км. В то же время темпы продвижения оккупантов несколько выросли, но Россия не смогла добиться оперативного маневра или быстрого прорыва украинной обороны.

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Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). По оценке аналитиков, российские успехи остаются крайне медленными и ограниченными, а темпы наступления в августе были значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ISW, в августе армия РФ захватила около 90,35 кв. км украинской территории, продвигаясь в среднем на 2,91 кв. км в сутки.

Если учесть также инфильтрации, общая площадь участков, где российские военные продвинулись или проникли, составляет около 123,53 кв. км — в среднем 3,98 кв. км в сутки.

Основные успехи оккупантов пришлись на район Фортечного пояса в Донецкой области. Однако даже там россияне достигли лишь незначительных тактических успехов, а полностью захватить Константиновку им до сих пор не удалось.

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"Российские войска сохраняют присутствие (путем продвижения или инфильтрации) на 72,23 % территории Константиновки и не смогли полностью захватить населенный пункт даже после нескольких месяцев усиления инфильтрации и городских боев", — говорится в отчете.

В ISW подчеркнули, что темпы российского наступления в августе оставались значительно ниже показателей прошлого года, даже с учетом инфильтраций. Для сравнения: в августе 2025 года российская армия захватила 505,55 кв. км, что свидетельствует о дальнейшем замедлении её продвижения.

Силы обороны освободили почти 130 кв. км

В то же время в августе украинские военные продолжали контрнаступательные операции, в частности на Лиманском и Александровском направлениях.

По оценке ISW, в течение месяца украинские военные освободили не менее 129,81 кв. км территории.

"Эта цифра, вероятно, является консервативной, поскольку методология ISW недооценивает масштабы вероятных украинских успехов в текущем контрнаступлении на Лиманском направлении, а дополнительные данные, вероятно, покажут полный масштаб украинских успехов на Лиманском направлении осенью 2026 года", — отметили аналитики.

В августе российские войска второй месяц подряд понесли более 40 тысяч потерь. По данным Генерального штаба ВСУ, за месяц армия РФ потеряла на поле боя 42 020 военнослужащих.

По подсчётам ISW, в среднем на каждый квадратный километр захваченной или инфильтрированной территории приходилось 340 потерь российских военных. Если учитывать только захваченную территорию, этот показатель составлял 465 потерь на квадратный километр.

В то же время аналитики отметили, что российская система комплектования армии за счет добровольцев по-прежнему испытывает трудности с привлечением достаточного количества военных, чтобы компенсировать текущие потери.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 31 августа российский диктатор Владимир Путин провел масштабные кадровые перестановки в силовых структурах РФ. В ISW предположили, что эти изменения могут быть связаны с подготовкой Кремля к возможной мобилизации после выборов в Госдуму.

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