"Террор Путина стучится в двери ЕС и НАТО": Сибига подтвердил удар РФ по украинско-польской границе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил удар российского дрона по украинско-польской границе. Утром противник пытался нанести удар по пограничному пропускному пункту "Ягодин" в Волынской области.

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Главный дипломат Украины отметил, что "террор Путина стучится в двери ЕС и НАТО", и призвал партнеров усилить санкции против РФ. Заявление Сибиги опубликовано на сайте МИД.

Заявление Сибиги

Глава МИД подтвердил, что российские войска атаковали международный пограничный пункт на границе между Украиной и Польшей, удары враг нанес 13 сентября.

"Варварские удары России по пункту пропуска на украинско-польской границе в Ягодине – это не просто продолжение её атак на государственные границы Украины. Это террор Путина, который "стучится" прямо в двери ЕС и НАТО. Российские варвары уже у ваших ворот, дорогие партнеры", – подчеркнул Сибига.

Он призвал союзников отреагировать на этот террор – и усилить санкции против государства-агрессора.

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"Заставьте Москву ощутить последствия её террора. Не частичные решения, а решительные и мощные шаги. Полное торговое эмбарго. Полный запрет на въезд. Полные санкции против военно-промышленного комплекса. Путин должен понять, что на его варварство будет дан решительный ответ, который повысит цену войны для него до неприемлемого уровня. Это единственный способ его остановить", – подчеркнул глава МИД.

Что известно об ударе по КПП "Ягодин"

О попадании российского дрона вблизи границы с Польшей местные СМИ на Волыни начали сообщать утром.

В сообщениях указывалось, что удар пришелся по автозаправочной станции возле пограничного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области, там вспыхнул пожар.

Судя по кадрам, на которых, как утверждается, зафиксированы последствия удара, огонь охватил саму АЗС, а также находившиеся поблизости грузовики.

Пострадал ли сам пограничный пункт и насколько серьезны повреждения, если они есть, тогда не сообщалось.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 сентября Россия атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой. Речь идет об одном из двух основных КПП – "Старокозаче", который приостановил работу.

Атаки на пограничную инфраструктуру Украины фиксировались и до этого: враг активизировал удары по пунктам пропуска в последний месяц.

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