Россия массированно атакует Украину "Шахедами": в большей части страны воздушная тревога
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В ночь на воскресенье, 13 сентября, страна-агрессор Россия продолжила бить по Украине дронами-камикадзе типа "Шахед". Значительная часть из них летела в сторону западных областей.
О движении вражеских целей сообщали Воздушные силы ВСУ. В регионах по БпЛА работали силы противовоздушной обороны.
Тревогу из-за угрозы со стороны дронов объявляли, в частности, в Волынской, Ривненской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Новые дроны залетали на территорию Украины через Сумскую и Черниговскую области.
Ривненщина
Начальник Ривненской областной военной администрации Александр Коваль в 00:49 сообщил о сбитии вражеской цели.
"Наша ПВО работает. Тревога продолжается, поэтому еще может быть громко", – написал он.
Дополняется...
Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 12 сентября, российские войска продолжили атаковать Украину ударными дронами. В Луцке и Фастове зафиксированы попадания по железнодорожной инфраструктуре, а в Звягеле Житомирской области российский дрон ударил по остановке общественного транспорта, есть погибшие.
В некоторых населенных пунктах Ривненской области отключилось электричество из-за вражеских ударов дронов. Без электроснабжения остались город Дубно и часть Ривненского района.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!