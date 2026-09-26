"Люди питаются сорняками": Сибига рассказал о гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках

Жители временно оккупированных Олешек (Херсонская область) оказались на грани голода ивынуждены выживать. Люди питаются сорняками и испытывают острый дефицит чистой воды, лекарств и медицинской помощи.

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Об этом на платформе Х заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига. Чиновник обратился к международному сообществу с призывом обеспечить доставку гуманитарной помощи в город и безопасную эвакуацию тех, кто хочет уехать.

Люди оказались на грани выживания

По словам Сибиги, ситуация в городе критическая: мирные жители страдают от голода, поскольку там почти не осталось продуктов.

"Сообщения свидетельствуют о том, что гражданское население вынуждено выживать на траве и сорняках, в то время как лекарства, чистая вода, электроэнергия и медицинская помощь становятся всё более недоступными", – говорится в его заявлении.

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В страданиях людей виновата РФ

От гуманитарного кризиса в Олешках страдают также дети, оказавшиеся в чрезвычайно сложных условиях. Министр заявил, что ответственность за ситуацию и ее последствия, в частности гибель мирных жителей, лежит на России, оккупировавшей город.

"Международное сообщество должно мобилизовать все доступные средства, чтобы добраться до людей в Олешках, доставить гуманитарную помощь и обеспечить безопасную эвакуацию тех, кто желает уехать", – призвал глава украинского МИД.

Какова ситуация в Олешках на данный момент

Все въезды в Олешки и дороги, ведущие в город, заминированы, поэтому доставить туда гуманитарные грузы или организовать коммерческие поставки фактически невозможно. Последние запасы продуктов завезли еще в конце мая.

Олешки остаются без электроэнергии, газа и централизованного водоснабжения еще с лета 2023 года, а жители испытывают острую нехватку питьевой воды и медикаментов. Из-за близости к линии фронта передвижение по городу опасно, мирные жители могут оказаться под ударами артиллерии и атаками российских FPV-дронов.

Эвакуация населения фактически заблокирована оккупационными властями. Сообщается о случаях гибели людей от голода, переохлаждения и обстрелов, а количество жителей, остающихся заблокированными в Олешках и окрестных селах, оценивается в 2–6 тысяч.

Как сообщал OBOZ.UA, Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому Льву XIV с призывом помочь спасти жителей оккупированных Олешек в Херсонской области от голодной смерти. Совет также призвал Всемирный совет церквей, религиозных лидеров, правозащитные организации, государства-члены ООН и Международный комитет Красного Креста присоединиться к спасению мирных жителей.

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