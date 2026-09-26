"Тотальная война": Россия изменила целые удары по Украине, ущерб достигает миллиардов долларов – NYT

Россия расширяет масштабы ударов по Украине, где все чаще наносит удары по предприятиям, складам, железной дороге и другим объектам, важным для функционирования экономики. Из-за обстрелов украинский бизнес сталкивается со сбоями в поставках, потерей продаж и перебоями в работе.

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В то же время Москва пытается ослабить украинскую экономику и увеличить издержки продолжения войны для государства и международных партнеров Украины. Об этом сообщает The New York Times.

РФ усиливает удары по украинской экономике

Как отмечается в материале, украинские чиновники называют нынешнюю российскую кампанию против украинского бизнеса "тотальной войной", поскольку таким образом РФ пытается нанести максимальный ущерб экономике Украины. Они добавили, что Москва и раньше наносила удары по коммерческим объектам, однако в последнее время масштабы таких ударов существенно возросли.

Усиление атак произошло на фоне украинских ударов по экономическим объектам России, направленных на снижение ее военного потенциала. Целью Украины являются атаки, в частности, по нефтяной отрасли РФ.

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Со своей стороны, Москва также все больше делает ставку на экономическое истощение Украины и стремится повысить для Европы стоимость поддержки украинской экономики и военных усилий.

По оценкам Министерства экономики Украины, к концу года убытки от российских атак могут составить около $10 млрд. Речь идет не только о прямых разрушениях, но и о потерях бизнеса, перебоях в работе и логистических проблемах.

В то же время Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста украинской экономики на этот год – с 2,2% до 1,5%. Некоторые экономисты не исключают, что по итогам года экономический рост может оказаться нулевым.

Атаки РФ затрудняют экспорт и работу бизнеса

Москва усилила удары по украинской экономике, в частности по экспорту и потребительскому сектору. Атаки на склады, порты, железную дорогу, пограничные переходы и суда затрудняют поставки товаров и сокращают объемы экспорта, а недавние удары по интернет-инфраструктуре лишили доступа к услугам около 100 тысяч домохозяйств.

В конце августа Россия также изменила характер обстрелов, увеличив продолжительность воздушных тревог в крупных городах. Из-за угрозы ударов часть магазинов вынуждена временно закрываться, что негативно сказывается на продажах.

Главный экономист Европейского банка реконструкции Димитар Богов считает, что из-за дефицита рабочей силы и усиления российских атак Украина вступает в один из самых сложных периодов войны.

В последнее время ситуация осложняется ударами по логистике и аграрной инфраструктуре. Украина уже потеряла около 500 из 1800 локомотивов, а российские атаки на зернохранилища создают дополнительные риски для экспорта и финансового состояния аграрного сектора.

Украинский бизнес вынужден адаптировать логистику к условиям войны. Так, компании переходят на распределенное хранение, доставку небольшими партиями и защищенные склады. Среди вариантов рассматривают даже подземные хранилища, обустроенные на значительной глубине.

Напомним, 25 сентября враг совершил атаку с использованием дронов на склады логистического партнера McDonald’s в Киевской области. В результате атаки никто не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия пытается лишить украинцев связи и интернета и массово атакует дата-центры столичных провайдеров. Если удары продолжатся, перебоев с интернетом не избежать, а тарифы для населения вырастут.

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