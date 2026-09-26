Более 10 млн долларов убытков: движение сопротивления провело масштабную операцию в тылу врага по уничтожению нефтяного сырья. Видео

Бойцы легиона "Свобода России" провели масштабную операцию "Барель", в ходе которой удалось уничтожить более 10 тысяч тонн нефтяного сырья на территории РФ. В результате страна-агрессор понесла убытки на сумму более 10 миллионов долларов, а отдельные железнодорожные маршруты по транспортировке стратегических ресурсов были нарушены.

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Подробности сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Там подчеркнули, что подготовка к операции длилась несколько месяцев.

Подробности операции

Как отметили в разведывательном ведомстве, в ходе операции "Барель" движение сопротивления легион "Свобода России" выяснило, как РФ пытается восполнять потери после ударов украинских защитников по нефтеперерабатывающей и портовой инфраструктуре.

Из-за сокращения доступных резервуаров россияне начали использовать альтернативные способы хранения и транспортировки сырья. В частности, нефть стали разрозненно перевозить по железной дороге в вагонах-цистернах, которые и стали одной из целей операции движения сопротивления.

"Операции предшествовала длительная подготовка и комплексная работа подполья. Речь идет о проникновении в соответствующие структуры противника, получении засекреченных сведений, их дальнейшем анализе и выявлении уязвимых мест российской логистики", – подчеркнули в ГУР.

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После определения целей участники операции приступили к ее практической реализации. Представители подполья проникли на территорию объектов с усиленными мерами безопасности и вывели из строя десятки вагонов-цистерн.

Подготовка и проведение операции требовали слаженных действий большого количества людей, специальных навыков и соответствующего опыта. По итогам поставленные задачи удалось выполнить, а российская сторона понесла существенные потери.

Последствия успешной операции

По данным подполья, в результате операции "Барель" уничтожено более 10 тысяч тонн нефтяного сырья, предназначенного для нужд военной экономики РФ.

Общий объем нанесенного ущерба оценивается более чем в 10 миллионов долларов, а работа отдельных участков железнодорожной логистики, через которые перевозились стратегические ресурсы и военные грузы, была нарушена.

В настоящее время все участники операции находятся в безопасности.

"Барель" продемонстрировала: даже на собственной территории государство-агрессор не может гарантировать безопасность своих логистических маршрутов", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, ранее легион "Свобода России" раскрыл подробности операции, проводившейся на территории Московской и Тверской областей РФ. За несколько месяцев бойцам удалось уничтожить шесть газораспределительных станций "Газпрома" и нанести ущерб на сумму более 6 млн долларов.

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