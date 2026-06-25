Операция «Факел»: стали известны подробности украинской атаки в Московской и Тверской областях РФ
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Шесть уничтоженных газораспределительных станций "Газпрома", более 6 млн долларов убытков и несколько месяцев подготовки и проведения операции — Легион "Свобода России" раскрыл подробности операции, которая проводилась на территории Московской и Тверской областей РФ!
По информации, обнародованной подразделением, в результате агентурной работы легионера на территории РФ были ликвидированы шесть ключевых газораспределительных объектов в двух областях РФ.
В Легионе подчеркивают, что рассматривают российский энергетический сектор как один из ключевых ресурсов, благодаря которым Кремль продолжает финансировать войну против Украины и поддерживать функционирование репрессивного государственного аппарата. По мнению организации, доходы от экспорта нефти и газа на протяжении многих лет использовались для обеспечения военных нужд, деятельности силовых структур и сохранения политической монополии власти.
Информация об операции обнародована после успешного завершения вывода участника операции с территории России и его присоединения к Легиону в качестве рекрута.
Легион "Свобода России" заявляет о намерении и в дальнейшем противодействовать структурам и механизмам, которые, по его убеждению, обеспечивают устойчивость российского режима и его способность продолжать агрессию против Украины.