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Украина может ударить по России собственной баллистикой до конца года, – Федоров

София Закревская
War
1 минута
4,0 т.
Украинская баллистическая ракета FP-7
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Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина может нанести удар по России собственными баллистическими ракетами в течение 3-6 месяцев. Он отметил, что программа Киева по разработке этого вооружения набрала обороты за время его пребывания на должности.

Об этом Федоров сказал в интервью CBS News. Он выразил убеждение, что Украина запустит баллистическую ракету в сторону России до конца года.

"Нам нужно побеждать Россию в каждом технологическом цикле, и мы должны принимать решения круглосуточно", – заявил Федоров, подчеркнув, что, хотя Украина быстро внедряет инновации, Россия делает то же самое.

Почему баллистика важна

До сих пор Украина полагалась на дешевые беспилотники большой дальности и крылатые ракеты для нанесения ударов вглубь российской территории, но эти средства поражения движутся медленнее и их легче сбить, как только их обнаруживают.

Россия же постоянно применяет против Украины баллистические ракеты, которые сложно перехватить, что создает значительную нагрузку на системы противовоздушной обороны.

В июне компания Fire Point, один из крупнейших украинских производителей оборонной продукции, провела испытания баллистической ракеты, которая, теоретически, позволит Украине отвечать на российские удары большой дальности.

Характеристики баллистических ракет FP-7 и FP-9.

Как сообщал OBOZ.UA, первая баллистическая ракета украинской оборонной компании Fire Point будет готова этой осенью, заявила генеральный директор Ирина Терех. Она сможет поражать наземные цели, а также модифицируется для использования в системах противовоздушной обороны.

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