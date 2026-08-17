Украина может ударить по России собственной баллистикой до конца года, – Федоров

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина может нанести удар по России собственными баллистическими ракетами в течение 3-6 месяцев. Он отметил, что программа Киева по разработке этого вооружения набрала обороты за время его пребывания на должности.

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Об этом Федоров сказал в интервью CBS News. Он выразил убеждение, что Украина запустит баллистическую ракету в сторону России до конца года.

"Нам нужно побеждать Россию в каждом технологическом цикле, и мы должны принимать решения круглосуточно", – заявил Федоров, подчеркнув, что, хотя Украина быстро внедряет инновации, Россия делает то же самое.

Почему баллистика важна

До сих пор Украина полагалась на дешевые беспилотники большой дальности и крылатые ракеты для нанесения ударов вглубь российской территории, но эти средства поражения движутся медленнее и их легче сбить, как только их обнаруживают.

Россия же постоянно применяет против Украины баллистические ракеты, которые сложно перехватить, что создает значительную нагрузку на системы противовоздушной обороны.

Главные истории дня

В июне компания Fire Point, один из крупнейших украинских производителей оборонной продукции, провела испытания баллистической ракеты, которая, теоретически, позволит Украине отвечать на российские удары большой дальности.

Как сообщал OBOZ.UA, первая баллистическая ракета украинской оборонной компании Fire Point будет готова этой осенью, заявила генеральный директор Ирина Терех. Она сможет поражать наземные цели, а также модифицируется для использования в системах противовоздушной обороны.

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