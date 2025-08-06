Россия поставила своим войскам "дедлайн" по Покровску: в ДШВ раскрыли подробности и рассказали о провокации врага

Командование оккупационных войск России поставило им задачу уже к осени захватить город Покровск в Донецкой области. И сейчас оккупанты не только активно атакуют его, но и разбрасывают дронами пропагандистские листовки с просьбой к местным сдавать украинские позиции.

Об этом сообщили военные из 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ. Они отметили, что оборона районного центра продолжается.

Россия поставила оккупантам "дедлайн"

Защитники Украины показали вражеские агитки, которые российские дроны разбросали в Покровске. В них оккупанты обращаются к местным жителям и предлагают сдавать позиции ВСУ, очертив их местонахождение нарисованным или выложенным из мусора крестом, а затем – встречать "асвабадителей".

Кроме этого, из перехватов врага стало известно, что командование РФ поставило задачу своим наемникам выйти на южные окраины города уже до 1 сентября.

"Защитники Покровска продолжают держать строй", – ответили на это в ДШВ ВСУ.

Что происходит на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 2 августа почти все сутки провел среди военных на наиболее "горячей" линии соприкосновения в Донецкой области. По его словам, самая сложная ситуация остается на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях: там оккупанты пытаются наращивать диверсионные действия в нашем тылу, что является "тактикой тотального просачивания".

В частности, вражеские диверсанты пытаются заходить непосредственно в Покровск, впрочем, такие группы сразу обезвреживаются. По словам защитников, ранее командование ВС РФ уже привлекало к "мясным" штурмам на Покровском направлении солдат на костылях, бывших заключенных и оккупантов под действием наркотиков. А сейчас бойцы ВСУ впервые заметили в рядах оккупантов женщин, которых бросают в атаки.

5 августа в Генштабе ВСУ прокомментировали слухи об окружении Покровска. Военные отметили, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать российские оккупационные войска вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Сообщения о якобы окружении наших подразделений в городе "абсолютно не соответствуют действительности".

За прошедшие сутки на Покровском направлении защитники остановили 52 атаки агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Котлино, Новоэкономичное, Муравка, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Дачное, Луч, Молодецкое, Лисовка, Зверево, Удачное, Новоукраинка, Алексеевка и в направлении Новопавловки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине к 13-15 годам заключения приговорили двух российских агенток, которые помогали оккупантам наступать на Покровск. Злоумышленницы отслеживали для врага геолокации ВСУ на Покровском направлении, в частности координаты укрепрайонов, систем ПВО, артпозиций и логистических складов.

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