'Российские солдаты находят только свою смерть': в Генштабе прокомментировали слухи об окружении Покровска

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российские оккупационные войска вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Сообщения о якобы окружении наших подразделений в Покровске "абсолютно не соответствуют действительности".

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, отметив, что такую информацию распространяют некоторые ресурсы. Враг уже более года пытается вытеснить наши войска из этого района, однако тщетно.

Сейчас противник проводит наступательные действия северо-восточнее Покровска и осуществляет попытки перерезать логистику украинских войск. Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха армия РФ не имеет.

"Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска. Командованием Вооруженных Сил Украины приняты надлежащие меры для усиления устойчивости нашей обороны на этом направлении. Борьба продолжается", – отметили в Генштабе.

Что происходит на Покровском направлении

Покровский отрезок остается одним из самых горячих участков фронта, где враг осуществляет активное давление на позиции Сил обороны и пытается выполнить одну из самых масштабных задач в Донецкой области – захватить Покровск, отмечают аналитики DeepState.

"Реализация этого плана выполнялась различными способами: от лобовых атак после активных продвижений, до "хитрых" замыслов в виде ДРГ, которым удалось зайти в город, хотя и ненадолго. Но на сегодня ситуация разворачивается по подобному сценарию, который мы видели не раз в исполнении кацапни – выход на фланги и охота на логистику", – сказано в сообщении.

Первые попытки россиян обойти Покровск были в районе Котлино, но там наши Силы обороны совместными усилиями смогли остановить противника и даже в определенный момент улучшить тактическое положение. Однако враг достиг своей цели, перекрыв логистику по трассе на Павлоград.

"Вражеские экипажи с оптоволокном активно работают по этому участку дороги и передвижение там почти невозможно. На сегодняшний день, больших перспектив на дальнейшее продвижение в этом районе пока нет и СОУ делают все возможное для этого", – отмечают в DeepState.

На противоположном участке этого района враг перебросил все свое внимание на населенный пункт Родинское. Оккупанты достигли предыдущих успехов и понимают всю необходимость и преимущество контроля над этим городом. В последние дни россиян уже фиксировали на восточных окраинах Родинского, они продолжают активно туда продвигаться, чтобы понемногу закрепляться, накапливаться и занимать его.

Понимание врагом всей необходимости занятия города заставляет его подтягивать туда дополнительные ресурсы для штурмовых действий. Важно то, что Родинское находится в тылу Мирнограда и Покровска, что может дать противнику дополнительное направление для попыток захода в эти два крупных города.

"Поэтому сейчас в районе Покровска наибольшее внимание приковано именно к городу Родинское, на подступах к которому уже идут активные боевые действия. Силы обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не дать продвинуться врагу", – отмечают аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении заметили женщин, которых россияне бросают на штурм. Ранее враг уже привлекал солдат на костылях, бывших заключенных и оккупантов под действием наркотиков.

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