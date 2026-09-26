Неделя международного интенсива завершилась, можно в первом приближении собрать некую мозаику. Часть первая – украино-российская. Вторая будет – глобально-конспирологическая.

Россияне продолжают давление на мирные украинские города. В частности, совершили плановый ракетный обстрел Киева. Треть ракет была перехвачена, что по нынешним временам – немало.

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Вчера в Харьковской области россияне ударили по овощехранилищу в н.п. Старая Гнилица (Чугуевский район). Убили 4 женщин и 2 мужчин, 14 человек пострадали (4 тяжело ранены). В рутинном режиме Москва осуществляет террор Золочева, Изюма, других точек.

Сегодня в Киеве россияне убили уже минимум 5 человек (в т.ч. – ребёнка), 27 человек пострадали.

Дабы усилить прессинг на людей, Россия провоцирует длительные воздушные тревоги. Цель тут понятна – чтоб украинцы не спали, не могли планировать, постоянно дёргались и постепенно ушатывались.

Определённый результат в плане снижения устойчивости это даёт, но, как видно, гораздо меньший, чем рассчитывают в Москве. А вот долгосрочную ненависть к РФ усиливает многократно.

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О последствиях для экономики рассуждать не буду – надо читать специально обученных людей. Урон большой, это очевидно. Но внешняя помощь значительно смягчает краткосрочные последствия, перенося часть негатива в будущее. Риски обрушения компенсируются, а вот как с этим всем взлетать после остановки огня – это другой вопрос. До его решения ещё надо дожить.

При этом на фронте даже самые оптимистичные россияне каких-то особых успехов не видят.

Наоборот.

Нарастает бубнёж относительно того, что с опаданием листвы резко усложнится задача ведения наступления малыми группами. Ещё больше вырастут потери. При этом цель - к зиме зацепиться за все города Донбасса и войти в уличные бои - пока выглядит недостижимой.

Сегодня СБС отчитались о преодолении отметки 10000 потерь в живой силе противника к 24 сентября. Они распределились примерно поровну – 5К убитых и 5К раненых. До конца месяца прогнозируют преодоление отметки 12К. СБС традиционно генерируют треть российских потерь, ещё примерно 20-25% обеспечивает "Альфа" СБУ. Т.е., общие потери россиян за сентябрь будут порядка 40+К.

При такой динамике до конца года выпадет ещё порядка 120-130 тыс. российских солдат, из них порядка 50 тыс. - убитыми. Внятного ответа "ради чего?" уже давно нет. И всё это происходит на ухудшающемся фоне.

Прошедшие в России "выборы", с одной стороны, показали, что Кремль в целом контролирует ситуацию. Однако, с другой стороны, не произошло какого-то выпускания пара и смены настроений. Нет никаких надежд.

Буквально сразу после завершения подсчётов российские власти начали показывать проект бюджета на следующий год и озвучивать прогнозы. Главная новость для дорогих россиян и российского бизнеса – по всем направлениям вырастет налоговое, тарифное, инфляционное и другое подобное давление.

Россиян, которым ещё год назад более-менее удавалось петлять, активно загоняют в вилку – платить за войну или самим идти умирать по прихоти злых дедушек Путина.

Российское Минэкономразвития чёрным по белому зафиксировало обозначившийся тупик, представив на период до 2029 года два сценария – базовый и консервативный.

Основная мысль: чтобы ситуация начала исправляться, необходимо нарастить инвестиции, а они снижаются. Плюс Кремль делает всё, дабы на корню уничтожить саму возможность инвестиций. Западные деньги недоступны, в бюджете для гражданского сектора их уже нет, средства бизнеса изымаются для финансирования войны. А экспроприация собственности доводит неопределённость до крайних значений.

Перспектива – ускоряющееся проседание с локальными катаклизмами, которых станет всё больше. Например, Краснодарский край объявил режим ЧС из-за затоваривания зерном. Ранее Россия объявила о запрете экспорта серной кислоты. И т.д. Проблемных отраслей / групп товаров для ручного регулирования – всё больше. Без прекращения огня выхода нет.

При этом Силы обороны Украины держат российскую территорию в тонусе.

Сегодня вновь задымился НПЗ "Лукойла" в Перми. Внятных цифр по структуре его производства на 2025 год нет. Но есть ориентировочная пропорция: порядка 42% - это дизель, порядка 16% - высокооктановый бензин (итого: примерно 5 млн тонн дизеля и 2 млн тонн бензина в год). Также завод производит порядка 600-800 тыс. тонн авиационного керосина. Как будет в этом году – неясно, ибо керосиновая фракция идёт и для производства авиатоплива, и для зимнего/арктического дизеля. Сколько и чего получится после многократных атак – неизвестно.

Также сегодня сообщили об успешной атаке НПЗ в Новошахтинске (Ростовская область). Пикантность этого завода в том, что до 2023 г. он производил в основном полуфабрикаты и тяжёлые нефтепродукты на экспорт для последующей глубокой переработки. Однако с 2023 г. там провели определённую модернизацию, которая позволяет отправлять на внутренний российский рынок суммарно порядка 5 млн тонн бензина и дизеля (достоверных данных по структуре нет).

Если воздействие на Пермь – это больше проблем в центральных регионах РФ, то охвата заботой Новошахтинска – это прямой урон российской оккупационной группировке, ибо самое короткое плечо снабжения.

Одновременно зафиксировано воздействие на три предприятия ВПК.

Во-первых, это ульяновский завод "Искра" (структура подсанкционного концерна "Алмаз-Антей"), производящий широкий спектр электроники, в том числе – для ракет.

Во-вторых, это завод "Воронежсинтезкаучук" (структура "Сибура"). Мощность - 385 тыс. тонн в год синтетических каучуков и СБС-полимеров (термоэластопластов).

В-третьих, это АО "Ефремовский завод синтетического каучука" (Тульская область). Его относят к орбите компании "Татнефть" (владеет через лихтенштейнский банк). Выделяют его специализацию на производстве специальных жидких каучуков и полиизобутиленов.

Последние два завода задействованы в производстве твёрдого ракетного топлива, в т.ч. – для ракет ОТРК "Искандер".

Это не все результаты, плюс ещё всякое по мелочи.

Как видим, прикладные меры для обеспечения "энергетического перемирия" и снижения ракетного давления принимаются. Вкупе с удержанием фронта это формирует базис для переговорной позиции.