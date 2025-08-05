'Это одна из целей российской кампании': в ВСУ сказали, где на фронте идут самые тяжелые бои

Страна-террорист продолжает свое наступление в Донецкой области. Покровское направление уже много месяцев остается самым горячим. Там идут самые тяжелые бои на фронте.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. Он отметил, что, очевидно, захват города Покровск это сейчас одна из главных целей кампании страны-террориста.

"Там важнейшие бои. Конечно, трудно, конечно, хотелось бы, чтобы россияне там были остановлены как можно быстрее, но мы все понимаем. Надо остановить их там. Это большая задача со звездочкой", - отметил Трегубов.

Впрочем, по его мнению, сейчас делается все, чтобы сдержать россиян.

"Будем честными. Их там просто очень много. И тактика, которую они там используют удивляет. Это фактически тактика размена по количеству россиян на метр земли", – добавил Трегубов.

Он пояснил, что Покровск является основной целью и точкой основного удара россиян уже много кампаний. В частности, он был таким и во время зимней кампании оккупантов.

"Он таким, в принципе, остается уже несколько лет. По крайней мере, в конце 2023-го россияне уже шли в Покровск точно, сейчас мы имеем середину 2025-го. Для них это важный пункт, который дал бы им возможность контроля над центральной Донетчиной. Поэтому, собственно, они все силы бросали туда", – отметил спикер.

Впрочем, по мнению Виктора Трегубова, врага, в первую очередь, нужно удержать на севере от Покровска.

"В первую очередь надо уничтожить как можно больше их личного состава там. Чтобы они не могли проводить дальнейшие наступательные действия. Сейчас туда все усилия и направлены. И это уже соревнование двух сил. Кто выдержит, кто осилит", – резюмировал Трегубов.

Ранее сообщалось, что в Украине осудили двух российских агенток. Они, в частности, обвинены в том, что помогали оккупантам наступать на Покровск (Донецкая область).

Стоит добавить, что ситуация на фронте набирает очередной критической формы для нас на целом ряде направлений. Это было ожидаемо. Все является следствием кадровых решений, а в этом случае их отсутствия. Как потеря Покровска добавит масла в огонь войны?

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский 2 августа почти все сутки провел среди военных на самой "горячей" линии соприкосновения в Донецкой области. По его словам, самая сложная ситуация остается на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!