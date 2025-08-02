Россия использует тактику 'тотального просачивания: Сырский подвел итоги поездки в Донецкую область. Фото

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский 2 августа почти все сутки провел среди военных на наиболее "горячей" линии соприкосновения в Донецкой области. По его словам, самая сложная ситуация остается на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.

Там оккупанты пытаются наращивать диверсионные действия в нашем тылу. Главнокомандующий ВСУ назвал такое использование врагом ДРГ "тактикой тотального просачивания".

"Посвятил день активной работе в войсках в Донецкой области, посетил все командные пункты частей Вооруженных Сил и Национальной гвардии, которые ведут оборону на Покровском направлении. Встретился с командующим Сил беспилотных систем, командирами корпусов и бригад. В деталях ознакомился с оперативной обстановкой на угрожающих участках", – рассказал офицер.

Как отметил Александр Сырский, враг активно наращивает усилия "для захвата наших ключевых агломераций " – ищет уязвимые места в нашей обороне и ведет активные боевые действия одновременно на указанных направлениях.

Диверсанты оккупантов даже пытаются заходить непосредственно в Покровск, впрочем, такие группы сразу обезвреживаются.

"Для эффективного противодействия ДРГ создали и применяем противодиверсионные резервы, задача которых – поиск и уничтожение ДРГ противника", – объяснил главком ВСУ.

Отдельно Александр Сырский обсудил с командирами на местах вопросы усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений и антидронових тоннелей. Хотя такая работа ведется, она "должна быть более активной, широкой и комплексной", отметил командующий.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в течение июля 2025 года отминусовали более 33 тысяч военнослужащих оккупационной армии (речь идет как о ликвидации, так и о ранении захватчиков). Когда Сырский озвучил эти данные, он подчеркнул, что наши защитники неустанно уничтожают врага, приближая справедливый мир для нашей страны.

Сейчас войска РФ пытаются захватить город Часов Яр, чтобы открыть себе несколько возможных путей для атаки на ряд укрепленных городов, которые образуют костяк оборонительных позиций Украины в Донецкой области. Так, под угрозой начала активных боевых действий могут оказаться Константиновка, Краматорск, Славянск и Дружковка.

Ранее Сырский акцентировал на том, что, несмотря на победные заявления России, оккупанты платят чрезвычайно большую цену за незначительное продвижение вглубь Украины. Так, украинские защитники тем или иным способом ежедневно "отминусовывают" тысячу захватчиков.

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