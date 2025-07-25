Несмотря на победные реляции из страны-агрессора России, оккупанты платят чрезвычайно большую цену за свое незначительное продвижение вглубь украинских территорий. Ежедневно украинские защитники тем или иным способом "отминусовывают" тысячу захватчиков в груз-200 и 300.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский. Такие данные главком ВСУ предоставил во время последней Ставки Верховного Главнокомандующего.

Во время заседания Ставки Сырский, докладывая о ситуации на фронте, очертил горячие направления. По его словам, это Покровское, Новопавловское, Северо-Слобожанское, Добропольское и Лиманское направления (на картах ниже).

"Наши воины мужественно сдерживают натиск и уничтожают оккупантов. За попытку "летнего наступления" захватчики платят максимальную цену – около тысячи убитых и искалеченных российских солдат ежедневно", – отметил главком ВСУ и добавил, что наши "операции на территории страны-агрессора продолжаются".

Также на Ставке обсуждали вопросы усиления устойчивости обороны и, в частности, направление беспилотных систем – по определению Сырского, "направление дронов-перехватчиков".

"Армия нуждается в большем количестве БпЛА, чтобы сохранять жизнь наших военнослужащих, жизнь наших гражданских в тылу", – подчеркнул офицер.

Как сообщал OBOZ.UA, уже после проведения Ставки президент дал поручение подготовить отдельную, "технологическую ставку". Ее первое заседание будет посвящено производству в Украине именно дронов-перехватчиков. По словам лидера страны, уже был утвержден план для производителей "выйти на количество 500-1000 перехватчиков в сутки".

Однако Министерству обороны Украины необходимо более оперативно реагировать на потребности фронта и быстрое изменение технологий, с которыми на поле боя сталкиваются украинские защитники. Также важно ввести справедливый механизм привлечения к ответственности военачальников. Об этом в проекте шеф-редактора OBOZ.UA Ореста Сохара "Орестократия" рассказал председатель совета общественного контроля Минобороны и ветеран российско-украинской войны Юрий Гудименко.

Напомним, что миллиардер и бывший CEO Google Эрик Шмидт активно включился в усилия по укреплению противовоздушной обороны Украины. Как фигура, широко известная в мире технологий, он также начал заниматься разработкой и производством дронов, предназначенных специально для перехвата БПЛА типа Shahed.

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