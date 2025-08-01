Сырский озвучил потери России в живой силе за июль: где идут самые горячие бои. Карта

Силы обороны Украины в течение июля 2025 года отминусовали более 33 000 военнослужащих оккупационной армии России. Речь идет как о ликвидации, так и ранении захватчиков.

Точную цифру озвучил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что защитники неустанно уничтожают врага, приближая справедливый мир для нашей страны.

Данные о потерях РФ в июле

"Только за июль потери оккупантов в живой силе превысили 33 тысячи человек – 33 220. Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную и мужественную боевую работу", – отметил генерал.

Telegram-канал "Шрайк Ньюс", основателем которого является украинский блогер Роман Шрайк, указал, что снижение использования врагом бронетехники в этом году отражается на данных потерь:

– минус 140 ББМ в июле – наименьший результат за все время полномасштабной войны;

– минус 85 танков – второй по незначительному количеству результат (меньше было в апреле 2023 года – 84 единицы).

Также отмечается, что в июле 2025 года Силы обороны уничтожили рекордное за месяц количество российских БПЛА оперативно-тактического уровня – 6117.

Какая ситуация на фронте сейчас

По состоянию на 1 августа начались уже 1255 сутки полномасштабной вооруженной агрессии РФ против нашей страны. Все это время, как и до этого годы войны на Донбассе, защитники Украины стойко сдерживают натиск врага, нанося ему все большие потери.

Только за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и два артиллерийских средства ВС РФ.

Вместе с тем оккупанты нанесли 57 авиаударов, сбросив 127 управляемых бомб (били по Медведевке на Черниговщине, Белогорью, Веселянке, Григоровке, Степногорску на Запорожье, Новотягинке на Херсонщине); осуществили 5835 обстрелов, в частности 126 – из реактивных систем залпового огня; привлекли для поражения 4098 дронов-камикадзе.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 160 боестолкновений.

Так, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 16 российских атак.

На Южно-Слобожанском направлении воины остановили семь вражеских атак в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского, Колодезного.

На Купянском направлении захватчики атаковали трижды, ВСУ отбивали их штурмы в районах Купянска и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Карповки, Редкодуба, Мирного, а также в сторону Шандриголово, Ямполя и Григорьевки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили семь вражеских атак в направлении Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении войска РФ шесть раз атаковали украинские позиции в направлении населенных пунктов Ступочки, Белая Гора, Часов Яр.

На Торецком направлении агрессор совершил девять атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка и в направлении Белой Горы, Степановки, Русина Яра.

На Покровском направлении защитники остановили 47 штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Полтавка, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка, а также в направлении Владимировки, Покровска, Родинского, Мирнограда, Новоподгорного.

На Новопавловском направлении армия РФ за вчера осуществила 23 атаки в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Звезда, Поддубное, Толстое, Мирное, Шевченко, Свободное Поле, Новоселка, Новополь, а также в направлении Темировки.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений за сутки не зафиксировано.

Дважды оккупанты атаковали на Ореховском направлении, пытаясь продвинуться в районах Каменского и Малых Щербаков. На Приднепровском направлении защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери агрессора в живой силе составили 940 захватчиков. Также украинские воины обезвредили танк, две ББМ, 33 артиллерийские системы, 163 БПЛА оперативно-тактического уровня, три крылатых ракеты и 72 единицы автомобильной техники ВС РФ.

Что предшествовало

В Силах обороны юга опровергли информацию о том, что российская армия оккупировала Каменское на Запорожье. По словам военных, ситуация на этом направлении остается сложной и динамичной: на северной и северо-восточной окраинах поселка защитники держат позиции.

Параллельно войска РФ пытаются захватить город Часов Яр, чтобы открыть себе несколько возможных путей для атаки на ряд укрепленных городов, которые образуют костяк оборонительных позиций Украины в Донецкой области. Так, под угрозой начала активных боевых действий могут оказаться Константиновка, Краматорск, Славянск и Дружковка.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский акцентировал на том, что, несмотря на победные заявления России, оккупанты платят чрезвычайно большую цену за незначительное продвижение вглубь Украины. Так, украинские защитники тем или иным способом ежедневно "отминусовывают" тысячу захватчиков.

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