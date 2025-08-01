Минус 940 оккупантов и две бронемашины: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки обезвредили около 940 российских оккупантов. Также обезвредили примерно 274 единицы военной техники и вооружения врага.

По состоянию на 1 августа потери личного состава ВС РФ в войне против нашей страны достигают уже 1 054 200 захватчиков убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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