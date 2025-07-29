Отработали точно: пограничники уничтожили вражеский пункт управления БПЛА под Константиновкой. Видео

Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать личный состав российской оккупационной армии в Донецкой области. Накануне военнослужащие успешно уничтожили вражеский пункт управления БПЛА.

Важную цель врага удалось поразить под Константиновкой Донецкой области. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Враг понес потери

Вражеский пункт управления беспилотниками уничтожили бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс". Позицию российских войск украинские пограничники атаковали с помощью сбросов с БПЛА.

Кроме того, военные нанесли мощный удар по дронам противника. В подразделении беспилотных авиационных систем "Феникс" отметили, что бойцы продолжают обнаруживать и уничтожать FPV-засады врага.

Что предшествовало

Российская террористическая армия продолжает стягивать на Донбасс большие резервы для продолжения наступательных действий. Враг, как и прежде, преследует цель выхода на административные границы Донецкой области. Основные усилия противник концентрирует в районе Покровска.

В Константиновке Донецкой области российские оккупанты атаковали автомобиль сотрудников городской пожарной команды. Для совершения военного преступления россияне использовали ударный FPV-дрон.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июля российская террористическая армия обстреляла Харьковскую область из реактивных систем залпового огня. Вследствие вражеской атаки погибли пятеро мирных жителей. Россияне убили людей в селе Новоплатоновка.

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