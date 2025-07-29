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Отработали точно: пограничники уничтожили вражеский пункт управления БПЛА под Константиновкой. Видео

Алексей Лютиков
War
1 минута
1,6 т.
Отработали точно: пограничники уничтожили вражеский пункт управления БПЛА под Константиновкой. Видео

Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать личный состав российской оккупационной армии в Донецкой области. Накануне военнослужащие успешно уничтожили вражеский пункт управления БПЛА.

Важную цель врага удалось поразить под Константиновкой Донецкой области. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Враг понес потери

Вражеский пункт управления беспилотниками уничтожили бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс". Позицию российских войск украинские пограничники атаковали с помощью сбросов с БПЛА.

Кроме того, военные нанесли мощный удар по дронам противника. В подразделении беспилотных авиационных систем "Феникс" отметили, что бойцы продолжают обнаруживать и уничтожать FPV-засады врага.

Что предшествовало

Российская террористическая армия продолжает стягивать на Донбасс большие резервы для продолжения наступательных действий. Враг, как и прежде, преследует цель выхода на административные границы Донецкой области. Основные усилия противник концентрирует в районе Покровска.

В Константиновке Донецкой области российские оккупанты атаковали автомобиль сотрудников городской пожарной команды. Для совершения военного преступления россияне использовали ударный FPV-дрон.

Отработали точно: пограничники уничтожили вражеский пункт управления БПЛА под Константиновкой. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июля российская террористическая армия обстреляла Харьковскую область из реактивных систем залпового огня. Вследствие вражеской атаки погибли пятеро мирных жителей. Россияне убили людей в селе Новоплатоновка.

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