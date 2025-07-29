Оккупанты из РСЗО ударили по Харьковщине, вспыхнул магазин: пять человек погибли, есть раненые

Днем 29 июля российская террористическая армия обстреляла Харьковскую область из реактивных систем залпового огня. Вследствие вражеской атаки погибли пятеро мирных жителей.

Россияне убили людей в селе Новоплатоновка. Об этом в Telegram сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Последствия обстрела

По данным областной администрации, путинские войска ударили по Боровской громаде. По предварительным данным, оккупанты нанесли удары с РСЗО.

В результате вражеской атаки в селе Новоплатоновка погибли 5 человек, еще трое людей получили ранения. В населенном пункте сгорел магазин.

В селе Пески-Радьковские загорелся частный дом. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте.

Утром путинские террористы также нанесли удары по Купянску. По данным Харьковской областной прокуратуры, 29 июля ориентировочно в 5:40 вражеская армия обстреляла Купянск. По предварительным данным, оккупанты применили РСЗО "Град". Погиб 65-летний мужчина, повреждены жилые дома.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области и Харьковской областной прокуратуры начаты досудебные расследования по ч. 2 ст. 438 УК Украины (военное преступление, повлекшее гибель человека).

Что предшествовало

Оккупационная армия РФ продолжает осуществлять регулярные атаки по украинским населенным пунктам. Зачастую целью террористов становится гражданская инфраструктура. Ночью 29 июля россияне обстреляли ряд населенных пунктов Запорожской области. Было атаковано одно из пенитенциарных учреждений, в результате чего погибли 17 человек, еще 35 – получили травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины ночью и утром 28 июля отражали массированную атаку России, которая применила для этого 331 средство нападения, среди них – ракеты "Кинжал", которые не достигли целей. Защитники неба обезвредили 311 дронов и ракет, в том числе и путем привлечения средств радиоэлектронной борьбы.

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