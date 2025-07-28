Основным направлением атаки РФ был Староконстантинов: защитники неба сбили 311 дронов и ракет, но есть попадания

Силы обороны Украины ночью и утром 28 июля отражали массированную атаку России, которая применила для этого 331 средств нападения, в частности ракеты "Кинжал", которые не достигли целей. Защитники неба обезвредили 311 дронов и ракет, в том числе путем привлечения средств радиоэлектронной борьбы.

Российская атака, которая длилась с 19:30 минувших суток и привела к попаданиям и повреждениям из-за падения обломков в ряде локаций. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Агрессор атаковал 331 средством нападения

Среди целей, которые летели на Украину, были:

– 324 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов (запущены из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска);

– четыре крылатые ракеты Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ;

– три аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области РФ.

"Основное направление удара – Староконстантинов, Хмельнитчина!" – сообщили в ВС.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ две ракеты Х-101 и 309 ударных беспилотников.

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание двух ракет разных типов и 15 ударных БПЛА в трех локациях, а также на нескольких локациях – падение сбитых (обломков). Тогда как аэробаллистические ракеты Х-47М2 не достигли целей.

Последствия атаки РФ

По данным мониторинговых каналов, основным направлением вражеского удара был Староконстантинов (Хмельницкая область) и Кропивницкий (Кировоградская область). Была опубликована карта с ориентировочным движением российских ракет и дронов над Украиной.

В Киеве пострадали пять человек, в том числе ребенок. Все они – жители многоэтажного жилого дома в Дарницком районе, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна.

На Киевщине из-за атаки поврежден легковой автомобиль в Вышгородском районе.

В Кропивницком на Кировоградщине ликвидировали пожар после ночной вражеской атаки. Взрывной волной в городе повреждено помещение областной филармонии.

Также этой ночью вражеские БПЛА атаковали Хмельнитчину. В ОВА сообщили о сбитии целей и том, что по состоянию на утро информация о повреждениях, травмированных или погибших не поступала.

Что предшествовало

В ночь на 27 июля Силы обороны обезвредили 78 из 83 российских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны. В то же время были подтверждены попадания пяти БПЛА в трех локациях, падение сбитых (обломков) – в двух местах.

Эксперт по системам радиоэлектроники и связи, консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов (позывной "Сергей Флеш") рассказал, что Россия широко применяет в дронах "Гербера" мощные китайские модемы. Они позволяют врагу устанавливать радиосвязь с дронами на большие расстояния, в частности те активно ведут разведку для "Шахедов".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский поставил задачу производителям изготавливать не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Он отметил, что страна в определенный срок должна выйти на такие объемы производства БПЛА, которые помогают бороться с российскими дроновыми атаками.

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