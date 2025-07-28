Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС и Ту-160 с двух аэродромов: возможны пуски крылатых ракет

Поздно вечером 27 июля Россия подняла в небо стратегическую авиацию, что указывало на возможную подготовку к очередному ракетному обстрелу Украины. Параллельно продолжались вражеские попытки атак ударными дронами – "Шахеды" фиксировались над нашей страной еще начиная с 18:30 воскресенья.

По состоянию на 23:50 неофициальные мониторинговые каналы сообщали о шести российских самолетов-ракетоносителей в небе. Предварительно, четыре борта Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ), два Ту-160 – с аэродрома "Энгельс" (Саратовская область РФ).

По состоянию на полночь вражеские корабли находились в портах базирования, в море выведены не были.

Опираясь на опыт предыдущих обстрелов, мониторинговые сообщества прогнозировали, что российские самолеты-бомбардировщики в теории могли бы добраться до зон запусков крылатых ракет Х-101/555 о:

~ 02:00 – Саратовская область;

~ 02:30 – Волгоградская область;

~ 03:30 – Каспийское море.

Подчеркнем, что эти данные не могут быть точными и является лишь приблизительным расчетом. Кроме того, как отмечал Telegram-канал "Николаевский Ванек", ситуация может измениться, ведь сначала было известно о меньшем количестве задействованных самолетов.

Дополняется...

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 27 июля Россия применила для атаки 83 БПЛА (ударные типа "Шахед" и имитаторы различных типов). Силы обороны сбили и подавили средствами РЭБ 78 беспилотников.

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