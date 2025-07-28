Оккупанты атаковали Киев: пострадали пять человек, среди них – ребенок. Фото и видео

Страна-агрессор Россия во время атаки в ночь на 28 июля направила ударные дроны на столицу Украины – Киев. В результате действий врага пострадали пять мирных жителей Дарницкого района.

В частности, там повреждена многоэтажка, сообщил городской голова Виталий Кличко. Фотограф OBOZ.UA Андрей Жигайло показал кадры после атаки.

Детали атаки в Киеве

По словам мэра, в результате дронового нападения РФ в одном из подъездов многоэтажного жилого дома на Дарнице взрывной волной повреждены окна с шестого по 11-й этажи.

Пострадали пятеро жителей этой многоэтажки. Среди них – один ребенок. Всех травмированных госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Что предшествовало

Ровно неделю назад, в ночь на 21 июля Россия осуществила массированную атаку на Киев, применяя ударные дроны и крылатые ракеты. Вспыхнули пожары в ряде локаций, фиксировались повреждения и разрушения в целом в семи районах: Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском. Тогда погиб мужчина и восемь человек получили ранения, в том числе девочка-подросток.

В результате ракетной атаки на Киев 21 июля была полностью разрушена квартира украинской модели, актрисы и победительницы конкурса Miss Ukraine International 2018 Богданы (Тарасик) Жупаниной. Женщина показала жилье, расположенное на втором этаже жилого дома, которое превратилось в воронку после прямого попадания ракеты.

Вечером тех же суток рядом с жилым домом в Киеве обнаружили боевую часть сбитой российской ракеты Х-69. Саперы изъяли ее для дальнейшего обезвреживания.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ночь на 21 июля в Киеве было зафиксировано более полутора десятков попаданий непосредственно по объектам. Остальные повреждения в городе возникли в результате падения сбитых целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева 18 июля коммунальщик при осмотре дома, который пострадал в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

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