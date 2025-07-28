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Оккупанты атаковали Киев: пострадали пять человек, среди них – ребенок. Фото и видео

Марина Лисничук
War
3 минуты
18,5 т.
Поврежденная многоэтажка

Страна-агрессор Россия во время атаки в ночь на 28 июля направила ударные дроны на столицу Украины – Киев. В результате действий врага пострадали пять мирных жителей Дарницкого района.

В частности, там повреждена многоэтажка, сообщил городской голова Виталий Кличко. Фотограф OBOZ.UA Андрей Жигайло показал кадры после атаки.

Детали атаки в Киеве

По словам мэра, в результате дронового нападения РФ в одном из подъездов многоэтажного жилого дома на Дарнице взрывной волной повреждены окна с шестого по 11-й этажи.

Пострадали пятеро жителей этой многоэтажки. Среди них – один ребенок. Всех травмированных госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Киев атака 28 июля
Киев атака 28 июля
Киев атака 28 июля
Киев атака 28 июля
Кличко Телеграм

Что предшествовало

Ровно неделю назад, в ночь на 21 июля Россия осуществила массированную атаку на Киев, применяя ударные дроны и крылатые ракеты. Вспыхнули пожары в ряде локаций, фиксировались повреждения и разрушения в целом в семи районах: Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском. Тогда погиб мужчина и восемь человек получили ранения, в том числе девочка-подросток.

В результате ракетной атаки на Киев 21 июля была полностью разрушена квартира украинской модели, актрисы и победительницы конкурса Miss Ukraine International 2018 Богданы (Тарасик) Жупаниной. Женщина показала жилье, расположенное на втором этаже жилого дома, которое превратилось в воронку после прямого попадания ракеты.

Вечером тех же суток рядом с жилым домом в Киеве обнаружили боевую часть сбитой российской ракеты Х-69. Саперы изъяли ее для дальнейшего обезвреживания.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ночь на 21 июля в Киеве было зафиксировано более полутора десятков попаданий непосредственно по объектам. Остальные повреждения в городе возникли в результате падения сбитых целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева 18 июля коммунальщик при осмотре дома, который пострадал в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

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