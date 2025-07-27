Защитники неба обезвредили 78 дронов РФ, из-за атаки в пяти локациях есть попадания и падения обломков

В ночь на 27 июля Силы обороны сбили над Украиной и подавили средствами РЭБ 78 из 83 российских беспилотников. В результате вражеской атаки зафиксированы попадания и падения обломков целей.

Нападение продолжалось с 22:30 минувших суток. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Детали атаки

Российские военные преступники применили для атаки 83 БПЛА (ударные типа Shahed и имитаторы различных типов) с направлений: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 78 вражеских дронов Shahed (и других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание пяти БПЛА в трех локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях", – отметили в ВС.

В частности, ночью враг атаковал Харьков беспилотниками типа "Герань-2" (российская версия "Шахедов"). По данным ОВА, произошли попадания в Киевском (атакован десятью дронами) и Шевченковском районах, где горел частный дом, повреждено гражданское предприятие.

Что предшествовало

В ночь на 26 июля Россия атаковала Украину 27 ракетами и 208 беспилотниками различных типов, из которых защитники неба сбили/подавлили 17 ракет и 183 БПЛА. В результате вражеского нападения произошли попадания 10 ракет и 25 ударных дронов в девяти локациях.

В частности, агрессор ударил по Харькову, Днепру и Каменскому на Днепропетровщине, а также Сумщине. В результате военного преступления россиян погибли и пострадали люди, на местах поражений вспыхнули пожары, была повреждена инфраструктура.

По мнению аналитиков ISW, то, что Россия снова задействует ракеты в ночных атаках и нацеливается на густонаселенные города, свидетельствует, что цель агрессора – ослабить решимость украинцев и подорвать их долгосрочный оборонный потенциал.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время оккупационные войска России широко применяют на дронах "Гербера" мощные китайские модемы. Таким образом они активно ведут разведку для ударных БПЛА типа "Шахед".

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