Россия ночью атаковала Украину 235 средствами воздушного нападения: силы ПВО обезвредили 200 из них
В ночь на 26 июля Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 235 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 200 целей.
В частности, сбито 17 ракет различных типов. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Детали ночной атаки РФ
Очередная ночь воздушного террора началась с запуска россиянами первых дронов около 20:00 накануне.
Всего противник атаковал 235-ю средствами воздушного нападения: россияне запустили 208 БпЛА и 27 ракет различных типов.
Вражеские ударные дроны типа "Шахед" и беспилотники различных типов летели из российских городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, в воздушном пространстве нашего государства фиксировались:
- 12 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также Ейска и оккупированного украинского Крыма;
- 8 крылатых ракет Искандер-К (из Ейска, Воронежской, Ростовской областей);
- 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из воздушного пространства Белгородской области РФ и временно оккупированной части Запорожской области).
Основное направление удара – Днепропетровщина.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника:
- 183 ударных БпЛА;
- 17 ракет различных типов.
В ВС ВСУ также добавили, что в результате атаки зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) – на 8 локациях.
Что предшествовало
Этой ночью Россия ударила по Харькову, Днепру и Каменскому. Известно о пострадавших, также есть погибшие. На местах попаданий вспыхнули пожары.
Также РФ массированно атаковала Шостку. В населенном пункте есть повреждения в жилом секторе.
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