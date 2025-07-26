Россия ночью атаковала Украину 235 средствами воздушного нападения: силы ПВО обезвредили 200 из них

В ночь на 26 июля Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 235 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 200 целей.

В частности, сбито 17 ракет различных типов. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Детали ночной атаки РФ

Очередная ночь воздушного террора началась с запуска россиянами первых дронов около 20:00 накануне.

Всего противник атаковал 235-ю средствами воздушного нападения: россияне запустили 208 БпЛА и 27 ракет различных типов.

Вражеские ударные дроны типа "Шахед" и беспилотники различных типов летели из российских городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, в воздушном пространстве нашего государства фиксировались:

12 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также Ейска и оккупированного украинского Крыма;

(из Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также Ейска и оккупированного украинского Крыма; 8 крылатых ракет Искандер-К (из Ейска, Воронежской, Ростовской областей);

(из Ейска, Воронежской, Ростовской областей); 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из воздушного пространства Белгородской области РФ и временно оккупированной части Запорожской области).

Основное направление удара – Днепропетровщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника:

183 ударных БпЛА;

17 ракет различных типов.

В ВС ВСУ также добавили, что в результате атаки зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) – на 8 локациях.

Что предшествовало

Этой ночью Россия ударила по Харькову, Днепру и Каменскому. Известно о пострадавших, также есть погибшие. На местах попаданий вспыхнули пожары.

Также РФ массированно атаковала Шостку. В населенном пункте есть повреждения в жилом секторе.

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