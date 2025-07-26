РФ массированно атаковала Шостку: есть повреждения в жилом секторе

В ночь на субботу, 26 июля, российские войска массированно атаковали Шостку в Сумской области. Прозвучала серия взрывов, есть повреждения в жилом секторе.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы.

В результате атаки РФ в Шостке поврежден жилой сектор. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование.

"Последствия атаки рф уточняются", – отметили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 19 июля российская террористическая армия тоже массированно атаковала город Шостка в Сумской области. В результате ударов РФ есть разрушения, вспыхнул масштабный пожар.

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