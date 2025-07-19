Войска РФ атаковали Шостку дронами и КАБами: есть разрушение и масштабный пожар

Начиная с ночи 19 июля российская террористическая армия продолжает массированно атаковать город Шостку в Сумской области. Путинские войска наносят удары управляемыми авиабомбами.

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Вследствие обстрела в городе зафиксированы многочисленные разрушения, возник масштабный пожар. Об этом в Facebook сообщает городской голова Шостки Николай Нога.

По информации мэра, российские оккупанты нанесли массированный авиационный удар по территории Шосткинской громады. Атака длилась более 4 часов. Вследствие теракта разрушен объект инфраструктуры.

Также были повреждены два многоэтажных жилых дома и четыре частных. На месте происшествия работает аварийно-спасательная бригада.

Спустя некоторое время путинские террористы продолжили наносить по Шостке массированные авиационные удары. По словам мэра, враг атакует город авиабомбами.

Масштаб потерь и повреждений уточняется. Местных жителей в свою очередь призвали покинуть открытые места и находиться в укрытиях.

По состоянию на 8:00 утра в областной военной администрации сообщали, что в результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры, также есть повреждения в жилом секторе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Мониторинговые каналы в свою очередь пишут, что около 11:20 в районе Шостки были зафиксированы дроны-камикадзе типа Shahed. Однако местные власти и Воздушные силы ВСУ информацию о дроновой атаке пока не подтверждали.

Позже в ОВА уточнили, что после 10:00 российские террористы атаковали Шосткинскую громаду шестью управляемыми авиабомбами. Также там отметили, что в результате обстрела зафиксировано прицельное попадание.

Напомним, РФ массированно ударила дронами по Одессе. В городе вспыхнула многоэтажка, есть жертва и пострадавшие.

Ранее сообщалось, что россияне накануне атаковали Сумы, три человека ранены. Дрон, который захватчики использовали для атаки на гражданских, был начинен шрапнелью.

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