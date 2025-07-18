Дрон был начинен шрапнелью: оккупанты атаковали Сумы, три человека ранены, пропал свет

Войска страны-агрессора России в пятницу, 18 июля, ударили по Сумам дронами. В результате атаки три человека получили ранения, в домах сумчан исчез свет.

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О последствиях обстрела сообщили и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь и руководитель ОГА Олег Григоров. Как отмечается, около 13:00 и повторно через час враг применил ударные дроны по гражданской инфраструктуре Сумской громады.

"Вследствие одного из ударов пострадали трое мирных жителей. Всех доставили в больницу, им оказывается необходимая помощь", – сообщил Олег Григоров.

Он добавил, что на места атак прибыли экстренные службы для обследования территории и ликвидации последствий.

Как информировал Артем Кобзарь, зафиксировано попадание в нежилое помещение. Дрон оккупантов был начинен шрапнелью.

"Беспилотник был начинен шрапнелью, чтобы максимально поразить людей", – сказал он.

В АО ''Сумыоблэнерго'' в 17 часов информировали об отключении света из-за удара РФ по городу.

"У кого пропал свет в городе Сумы – это из-за удара армией РФ по городу. В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага", – говорится в сообщении.

Энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением электроснабжения в каждый дом, добавили в "Сумыоблэнерго".

Там также призвали не публиковать в сети фото и видео с последствиями попаданий и другие данные, которые могут помочь врагу скорректировать удары и получить информацию о состоянии работы энергетической системы.

Напомним, 18 июля РФ ударила дронами по Павлоградщине и убила машиниста электровоза. Повреждено транспортное предприятие, два человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, пропаганда Кремля запустила фейк о том, что якобы украинский FPV-дрон атаковал женщин возле дома на Сумщине. Пропагандисты выдали, что гражданские якобы держали в руках плакат с надписью, что они "русские" и "просят помощи".

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