Оккупанты ударили по Днепропетровщине: возникли пожары, погиб мужчина, есть пострадавшие

Ночью в пятницу, 18 июля, страна-агрессор Россия ударила беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровщины, убив машиниста электровоза. Повреждения получило транспортное предприятие, два человека пострадали.

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В частности, под поражение вражеских дронов попали Вербковская и Богдановская громады. Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

"Погиб 52-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще двое, 38 и 40 лет, пострадали. Им оказали помощь на месте", – отметил он.

По его словам, в результате российского обстрела повреждено транспортное предприятие. На месте поражении возник пожар, который уже потушили.

Кроме этого, под ударом вражеских БПЛА была и Роздорская громада Синельниковского района области. Там также возникло возгорание: его уже потушили, в то же время огнем уничтожены и повреждены транспортные средства.

По информации защитников неба, ночью над Днепропетровской областью сбили три российских беспилотника.

По уточненным данным, враг попал в электровоз, убив машиниста. Его помощник – ранен, но в стабильном состоянии.

"Мы глубоко сочувствуем семье погибшего и будем рядом в этот сложный для них момент", – отметили в "Укрзалізниця".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 июля российская Россия устроила массированную дроновую атаку на Днепр. В результате обстрела в областном центре погиб один человек, еще пятеро пострадали.

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