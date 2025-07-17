Оккупанты ночью массированно атаковали Днепр и область: произошли пожары, есть жертва и пострадавшие

В ночь на 17 июля российская террористическая армия устроила массированную атаку на город Днепр. Вследствие обстрела в областном центре погиб один человек, еще 5 пострадали.

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Противовоздушная оборона уничтожила над регионом 22 БПЛА, но не обошлось и без прямых попаданий. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

После массированного удара по областному центру четверо мужчин 35, 37, 40 и 52 лет были госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один 70-летний потерпевший будет восстанавливаться амбулаторно.

В результате атаки возникло сразу несколько пожаров, в Днепре повреждены предприятия. Кроме областного центра под атакой оказался Днепровский район. Там громко было в Солонянских и Слобожанских громадах, повреждены хозяйственная постройка и теплица.

Также российские войска атаковали другие районы Днепропетровщины. В Никопольском районе оккупанты ударили FPV-дронами, а также из РСЗО "Град". Под атакой оказался сам Никополь и Марганецкая громада.

Вследствие обстрела пострадали пять человек. Мужчины 31, 42, 65 лет и 58-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. 21-летний парень лечиться будет дома. На территории громады загорелся автомобиль, повреждены частный дом и хозяйственное сооружение.

В Межевской громаде Синельниковского района агрессор также атаковал FPV-дронами. На территории района повреждена инфраструктура.

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