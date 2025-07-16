Враг ударил ракетой и БПЛА по Кривому Рогу: есть пострадавшие, люди остались без света

Вечером во вторник, 15 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В городе прогремел громкий взрыв, предварительно, есть пострадавшие. Впоследствии населенный пункт массированно атаковали "Шахеды".

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Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА и в Криворожской РВА. Вследствие ракетной атаки произошел пожар.

В Воздушных силах ВСУ перед взрывом в Кривом Роге сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

После этого город оказался под массированной атакой "Шахедов". Группа из более чем десятка БПЛА проходила над Кривым Рогом и мимо него.

"Кривой Рог, громко. Угроза продолжается. Пожалуйста, не пренебрегайте собственной безопасностью и находитесь в укрытиях до отбоя!" – призвал начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге уже около 20 попаданий и более 15 "Шахедов" еще в воздухе. В городе вспыхнул пожар, из-за атаки РФ начались масштабные отключения света, система водоснабжения перешла на генераторы.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером 15 июля в Харькове тоже прогремела серия взрывов. Город находится под атакой российских дронов, было слышно не менее 17 взрывов. Есть пострадавшие, им оказывают помощь.

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