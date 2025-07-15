В Харькове прогремело 17 взрывов: попадание в предприятие, вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Поздно вечером 15 июля в Харькове прогремела серия взрывов. Город находился под атакой российских дронов. За первые 10 минут атаки было слышно не менее 15 взрывов, которые не прекращались и дальше. Есть пострадавшие, им оказывают помощь.

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Об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и руководитель ОГА Олег Синегубов. По их информации, большинство российских ударов пришлось по гражданскому предприятию в Киевском районе.

Предварительно оккупанты применили беспилотники типа "Герань-2". В результате обстрела вспыхнул пожар.

"Будьте осторожны – город все еще под атакой с воздуха", – предостерег мэр Харькова.

Попадание российских БпЛА зафиксировали в Киевском районе Харькова. Также, по предварительной информации, несколько дронов сбили защитники неба.

"Ночная атака "шахедов" на город продолжалась 14 минут. За это время враг 16 раз ударил по Киевскому району Харькова. Также, по предварительной информации, несколько боевых дронов врага были сбиты силами обороны Украины", – сообщил Игорь Терехов.

Большинство ударов российские террористы направили по гражданскому предприятию.

"Только в течение 20 минут прозвучало не менее 17 взрывов в городе. Большинство ударов – по гражданскому предприятию в Киевском районе. Предварительно враг применил БпЛА типа "Герань-2". Вследствие обстрела занялся пожар", – сообщил глава Харьковской ОГА.

По состоянию на 23:45 стало известно о двух пострадавших.

"По предварительным данным, в результате массированной атаки по Киевскому району Харькова пострадали два человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь", – написал Олег Синегубов.

К сожалению, по состоянию на 00:05 количество пострадавших возросло до трех человек. Об этом сообщил председатель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 июля оккупанты нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Харьковщины. В результате атаки погибли два человека, еще 11 пострадали. Среди раненых – ребенок. В результате атаки повреждены дома, хозяйственные помещения, детская площадка, магазин, а также административное здание.

В ночь на 14 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Сумскую и Харьковскую области. Ударам с применением дронов-камикадзе, управляемых авиабомб и FPV-дронов подверглись как города, так и села.

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