Оккупанты атаковали Харьковскую область: два человека погибли, среди пострадавших – ребенок

Российские войска утром 14 июля нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Харьковщины. В результате атаки погибли два человека, еще одиннадцать пострадали.

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Среди раненых – ребенок. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Так, сначала оккупанты обстреляли территорию Шевченковской громады. В селе Боровское вражеская управляемая авиабомба (КАБ) попала в жилую зону.

В результате атаки погиб один человек, еще четырех раненых госпитализировали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также враг атаковал беспилотниками город Златополь. По предварительным данным, россияне использовали ударные дроны типа "Герань-2". В результате попадания погиб еще один человек.

В результате этого обстрела ранены семь гражданских, среди которых – 13-летний ребенок. Все пострадавшие сейчас находятся под наблюдением медиков.

На местах обстрелов работают профильные службы: продолжается ликвидация последствий, собираются доказательства военного преступления.

Напомним, в ночь на 14 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Сумскую и Харьковскую области. Ударам с применением дронов-камикадзе, управляемых авиабомб и FPV-дронов подверглись как города, так и села.

13 июля российская армия атаковала Сумы беспилотниками. Один из дронов попал в объект критической инфраструктуры, часть города осталась без света. В Сумской громаде в результате вражеского удара погиб 57-летний мужчина.

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