Российские дроны атаковали Сумы: погиб гражданский, часть города осталась без электроснабжения

Оккупанты в воскресенье, 13 июля, атаковали Сумы беспилотниками. Один из дронов попал в объект критической инфраструктуры, в части города пропал свет. В Сумской громаде вследствие атаки БПЛА погиб 57-летний мужчина.

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Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в официальном Telegram-канале. По его словам, в течение дня фиксировалась активность вражеских дронов в Сумах и на подлетах к городу.

Один из них попал в объект критической инфраструктуры.

Часть областного центра временно осталась без электроэнергии.

Ряд важных учреждений переведены на резервное электропитание, сообщил Олег Григоров.

Чиновник добавил, что специалисты оперативно работают над ликвидацией последствий российской атаки.

"Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома сумчан", – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Олега Григорова, около 15:40 на дороге на территории Стецькивского старостата дрон атаковал двух братьев, которые ехали на мотоблоке в направлении Хотинской громады.

Вследствие атаки погиб 57-летний мужчина. Его брат получил ранения, ему оказывается медицинская помощь.

Руководитель ОВА выразил соболезнования родным погибшего и призвал жителей области минимизировать перемещение в направлении приграничья, где агрессор системно атакует гражданский транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июля российские войска ударили КАБом по селу в Великочернеччинском старостинском округе Сумщины. Погибли два человека – супружеская пара.

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