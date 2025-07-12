Оккупанты ударили по Сумщине: есть разрушения, погибли два человека. Видео

Войска страны-агрессора России в субботу, 12 июля, нанесли удар КАБом по селу в Великочернеччинском старостинском округе Сумщины. Вследствие обстрела погибли два человека – супружеская пара.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзар. В официальном Telegram-канале он обнародовал видео с места прилета.

"К сожалению, сегодня по одному из старостинских округов произошел прилет КАБа. Есть два погибших человека, это супружеская пара", – рассказал Артем Кобзар на месте удара.

По словам чиновника, вследствие удара РФ полностью разрушен один дом, еще четыре частных дома получили повреждения.

"Разрушен один дом полностью, несколько домов получили повреждения. На месте работают все соответствующие службы, также здесь находятся староста, сотрудники Сумского городского совета, которые проводят обследование", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в субботу оккупанты ударили КАБами по Великомихайловской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. Вследствие удара погибли два человека.

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