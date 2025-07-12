Оккупанты утром ударили КАБами по Днепропетровщине: горело авто, погибли два человека

Утром 12 июля российские оккупанты ударили по Днепропетровщине КАБами. Под авиаударами оказалась Великомихайловская громада Синельниковского района.

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В результате атаки горел автомобиль, погибли два человека, а в больнице умер мужчина, который был ранен накануне. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Утром агрессор атаковал Великомихайловскую громаду Синельниковского района. Ударил КАБами, погибли два человека, загорелось авто. Пожар спасатели укротили", – рассказал чиновник.

Также он сообщил о смерти в больнице мужчины, который получил ранения накануне, когда среди дня захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь.

"Искренние соболезнования родным и близким тех, чьи жизни оборвал вражеский террор", – отметил Лысак.

Напомним, 12 июля Россия атаковала Украину дронами и ракетами, есть погибшие и пострадавшие. Под основным ударом были Львов, Луцк, Харьков и Черновцы. Мониторинговые каналы предварительно заявили, что эта атака стала одной из крупнейших за время полномасштабной войны.

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