Били КАБами и дронами: в результате вражеской атаки на Харьков пострадали два человека. Видео

Утром 12 июля российские войска устроили массированную атаку на Харьков. По городу они били ударными дронами типа "Шахед", а также КАБами.

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Зафиксировано несколько попаданий, в частности по объекту критической инфраструктуры, пострадали по меньшей мере два человека. О последствиях вражеских ударов рассказали городской голова Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

О первых ударах по Харькову в Харьковской ОВА сообщили вскоре после 5 утра. Сначала враг задействовал КАБ, затем атаковал беспилотниками.

Под ударами оказался Киевский район Харькова. По состоянию на 05:29 Синегубов констатировал, что по этому району прилетели по меньшей мере 4 "Шахеда".

Впоследствии Терехов уточнил, что ударных дронов было не менее восьми. Также россияне сбросили по меньшей мере два КАБа.

"По предварительной информации, в утренние часы враг нанес 10 ударов по Харькову – двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Основной удар приняло на себя уже несколько лет не работающее предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий. Также известно о попадании одного из "шахедов" по объекту критической инфраструктуры... В нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждены несколько авто, городские электрические сети", – перечислил известные на 06:19 утра последствия атаки Терехов.

В местных пабликах тем временем появилось видео с последствиями удара по городу. Так, в Telegram-канале "Харьков 1654 | Город-герой" указано, что первый удар россияне нанесли по объекту критической инфраструктуры и что поражен объект был именно КАБом. Всего управляемых авиабомб, пишет канал, россияне использовали три.

По состоянию на 06:22 известно о двух пострадавших – мужчинах 55 и 33 лет. Обоих пострадавших доставили в больницу, медики оказывают им помощь.

Напомним, 12 июля Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Под основным ударом были Львов, Луцк и Харьков.

Так, в Луцке россияне уничтожили частный дом и подожгли авто. А во Львове в результате атаки повреждены жилые дома, детский сад и десятки автомобилей.

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