Российские войска нанесли удары по Львову: повреждены жилые дома, детский сад и десятки авто. Фото

Российские войска 12 июля атаковали Львов. В нескольких районах города прогремели взрывы, зафиксированы попадания и разрушения.

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Повреждения получили жилые дома, детский сад и автомобили, в одном из мест прилетов вспыхнул пожар. О последствиях атаки рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

По словам городского головы, взрывы под утро 12 июля раздавались в нескольких районах Львова. Зафиксированы и прилеты, в частности на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Жители находились в укрытиях. Нескольким людям оказали первую медицинскую помощь на месте", – отметил Садовый.

Он добавил, что в Железнодорожном районе Львова горела кровля нежилого здания. Площадь возгорания достигла около 200 м².

"Повреждены несколько домов, в том числе жилых, детский сад, выбито много окон, повреждены десятки автомобилей. Также оборвана контактная сеть. Из-за этого утром не будут курсировать троллейбусы №22, 30 и 32", – перечислил последствия атаки Садовый.

На местах прилетов работают все службы, подчеркнул городской голова Львова в 05:43.

Воздушная тревога во Львове была объявлена около 3 часов ночи. Через полчаса Садовый рассказал, что в нескольких районах города прогремели взрывы, а ближе к 4 утра уже было известно о попадании в нескольких районах облцентра.

Отбой тревоги во Львове объявили в 05:07.

Напомним, в ночь на 12 июля Украина отражала массированную воздушную атаку. По украинским городам, в частности на западе страны, враг запустил более 100 ударных БПЛА и крылатые ракеты

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