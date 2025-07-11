По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил более 20 'Шахедов' одновременно

Вечером в пятницу, 1 июля, страна-агрессор Россия начала очередную дроновую атаку на Украину. Враг запустил несколько десятков "Шахедов" и дронов-имитаторов, по областям распространялась воздушная тревога.

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Атака началась около 18:00, по вражеским целям в регионах работали силы ПВО. О движении БПЛА информировали Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 21:00 группы БПЛА фиксировали в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 июля Силы обороны Украины сбили 44 российских ударных беспилотника, еще 16 дронов локально потеряны или подавлены средствами РЭБ. При этом зафиксировано попадание 19 вражеских БПЛА в восьми локациях, еще в трех – падение обломков.

В частности, Россия утром 11 июля атаковала ударными дронами Одессу, в городе прогремели взрывы. В результате атаки врага пострадали по меньшей мере девять человек. Повреждения получили гражданская инфраструктура, жилые дома и админздания, конюшня.

Также оккупанты атаковали ударными беспилотниками город Чугуев на Харьковщине, а утром – сам Харьков, в результате чего пострадали гражданские. Под поражение попали жилая застройка, предприятие и медицинские учреждения, в частности роддом.

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