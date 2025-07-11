Оккупанты атаковали Одессу дронами: прогремели взрывы, виднеется дым. Фото

Россия утром 11 июля атаковала ударными дронами Одессу. В городе прогремели взрывы.

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После них в небе виден дым. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

О том, что на Одессу с моря летят российские "Шахеды", местные паблики начали писать после 9 часов утра.

О том, что Одесса находится под атакой дронов, в разгар воздушной тревоги писал и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!" – отмечалось в сообщении, опубликованном в 09:44.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", на облцентр враг направил семь ударных дронов.

"Будет громко", – предупредил он.

Уже в 10:06 "Николаевский Ванек" информировал, что вражеских дронов в небе над Одессой больше нет.

Тем временем местные паблики сообщили, что над городом после взрывов поднялся дым.

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Напомним, в ночь на 11 июля россияне ударили по Харькову и Чугуеву. Известно о разрушениях и пострадавших, повреждены медучреждения, среди которых роддом.

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