Оккупанты ударили по Харькову и Чугуеву: есть разрушения и пострадавшие, повреждены медучреждения

Страна-агрессор Россия ночью 11 июля атаковала ударными беспилотниками город Чугуев на Харьковщине, а утром – сам Харьков, в результате чего пострадали гражданские. Под поражение попали жилая застройка, предприятие и медицинские учреждения, в том числе роддом.

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О деталях вражеской атаки на облцентр сообщил мэр Игорь Терехов. Об обстрелах в области рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака РФ на Харьков

Около 05:35 российские БПЛА ударили по Салтовскому району города: зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор; повреждено здание, загорелись конструктивные элементы – площадь пожара составила около 20 кв. м.

Враг попал в район жилой застройки в центре города: повреждения получили восемь домов, два медицинских учреждения и колледж.

По уточненным данным, утренними взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами. К счастью, никто не пострадал. Всех эвакуировали в другое медучреждение.

В то же время известно, что из-за ударов РФ по Салтовскому району Харькова в целом пострадали три человека, среди них – 64-летний мужчина

Атака РФ на Чугуев

Российские беспилотники атаковали город с 01:09 до 01:20 в пятницу – было зафиксировано семь попаданий. В результате атаки повреждены жилые дома и медицинское учреждение.

Кроме этого, еще шесть вражеских дронов попали по промышленному предприятию – там вспыхнул пожар.

По словам Синегубова, ранения получила 65-летняя женщина, которой медики в дальнейшем оказали необходимую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 7 июля Россия нанесла несколько серий дроновых ударов по жилым кварталам Харькова: произошло попадание в многоэтажку, где вспыхнул пожар. В результате террористических действий РФ погибла 34-летняя женщина и пострадало 82 человека, среди которых – дети.

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