Штаты на пороге больших перемен, Трамп уйдет в отставку: что будет с войной в Украине? Интервью с Обуховым

Соединенные Штаты стоят на пороге больших перемен, которые коснутся и войны в Украине. Выборы, которые пройдут в ноябре, могут кардинально сменить политический ландшафт и даже привести к отставке президента Дональда Трампа. Нынешний переговорный трек с участием американских посредников также полностью изменится, и появится реальный шанс на прекращение войны.

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Учитывая это, не следует придавать никакого значения нынешним усилиям переговорщиков от США, в том числе Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые побывали в Москве и Киеве. Это не более, чем "протокол о намерениях", какие бы заявления они ни делали. Совсем скоро об этих людях уже никто не вспомнит.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

– По поводу визита Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев вы написали, что это не более чем протокол о намерениях, и что после выборов в США все будет совершенно иначе. Почему? Ведь все-таки были сделаны какие-то обнадеживающие заявления. Почему вы думаете, что не следует придавать слишком большое значение этим словам?

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– Не слишком большое значение – это сильно сказано. Я практически убежден, что этим словам не надо придавать вообще никакого значения. По моему видению и моей оценке, Америка будет меняться в ноябре. Вернее, в ноябре начнутся процессы, а в январе они закончатся. Почему так? Потому что, скорее всего, демократы получат обе палаты – Конгресс и Сенат, и Трамп просто окажется связанным по рукам и по ногам и больше ничего не сможет делать.

Уже озвучиваются мнения людей, которые всю жизнь были в политике, советников либо бывших конгрессменов или аналитиков, хотя эта позиция пока не доминирует, о том, что Трамп весной или к весне может вообще уйти с поста. Потому что он может оказаться перед дилеммой: либо попытаться что-то сделать, чтобы сохранить свое там лицо, либо начать переговоры с демократами о том, что он уходит, его оставляют в покое и не преследуют. Демократы, возможно, на это согласятся – так же, как это в свое время было с Никсоном. Когда это произойдет, вся сегодняшняя конструкция рассыплется. Все эти Кушнеры и Уиткоффы уйдут, и о них сразу же забудут. Все эти переговоры просто пойдут коту под хвост.

Иногда может сложиться впечатление, что Трамп – это навсегда, что Уиткоффы и Кушнеры будут годами летать туда-сюда, заниматься непонятно чем, какими-то переговорами и прочим, но есть еще элемент непредсказуемости.

И в физике, и в политологии, и в общественном сознании есть такое понятие, как энтропия – мера хаоса и беспорядка в системе. Определенные события в какой-либо стране, например, выборы в США могут повлиять на всю политическую жизнь на планете. Предсказать, что будет через два месяца, довольно сложно, хотя, наверное, можно, если проанализировать предыдущие события либо историю. Например, политика Трампа – это непредсказуемость, но все-таки она может быть как-то предсказана на основании либо опыта, либо знаний. Поэтому я думаю, что после выборов, скорее всего, будет многое меняться. Если люди, облеченные властью, не смогут этого предсказать, предвидеть и как-то проанализировать, это приведет к цепи неправильных шагов, ошибок и так далее.

Майдан в Киеве – это тоже энтропия. Никто не предполагал, что люди вдруг взорвутся, что весь Киев пойдет сносить Януковича. Никто этого не ожидал, никто не планировал, и вдруг это случилось, президент убежал. Точно так же и с другими революциями – они происходят в результате энтропии в обществе и кардинально меняют весь политический расклад.

Недавно у меня состоялся доверительный, открытый, честный разговор с конгрессменом Джимом Хаймсом, который весной был в Киеве с сенатором Блюменталем и говорил с президентом Зеленским. Это человек, который занимает позицию сопредседателя комитета по разведке в Конгрессе, поэтому знает немножко больше, чем многие другие конгрессмены и политики.

Он сказал мне: да, я с вами согласен, что для Путина и России война – это парадигма. Прекращение войны – это, по сути, его политическая смерть. А потом, возможно, и физическая в связи с непредвиденным развитием ситуации. Я думаю, не он один имеет такое мнение. Возможно, также Блюменталь и другие его соратники по партии, которые понимают Россию, Путина и прочее.

Поэтому все эти разговоры об окончании войны, которые ведут Уиткофф и Кушнер – это просто чтобы потешить публику, успокоить, что, дескать, мы договариваемся. Но никакого мира России не надо.

– Вы сказали, что в ноябре Америка начнет меняться. Но как мы можем рассчитывать на то, что это кардинальным образом повлияет на ход войны в Украине, например, и что благодаря этому война может закончиться?

– Ну, я не сказал, что война закончится. Демократы не смогут сделать это мгновенно. Они смогут это сделать только тогда, что эту проблему надо решать по-другому, то есть только тем путем, о котором я говорил. О том, что Россию надо политически обвинять в расизме, в фашизме, в неонацизме, как угодно, и начинать закручивать экономически гайки со стороны Америки вместе с Европой. Прекратить приглашать Россию на конференции, переговоры и прочее и просто дать понять, что с ней прекращаются все дела и все контакты. Тогда и война начнет сворачиваться. Потому что тогда Россия будет зависеть только от Китая. А Китай тоже, наверное, подумает: зачем нам вообще это надо? Пусть Россия экономически развалится, а мы получим свои бенефиты – Сибирь либо что-то еще. При этом, никакой ядерной войны не будет.

– Я правильно вас поняла, что даже если Америка изменится, все равно нам не следует ожидать быстрого окончания войны благодаря Штатам? Все равно это долгий процесс.

– Долгий – условно-относительно. То, что ракеты к Patriot начнут в следующем году штамповать, и они пойдут потоком в Украину – это иллюзия. Это займет какое-то время. Месяц, год, полгода, не знаю, но это все равно долгий процесс. Война не остановится в течение нескольких месяцев. По моей оценке, она продлится до осени следующего года.

А потом, скорее всего, Россия начнет рассыпаться. Это произойдет в том случае, если демократы предпримут шаги по политической и экономической изоляции России, о которых я говорил. Тогда у Путина и его окружения просто не останется никаких возможностей строить свою экономическую концепцию и производить то вооружение, которое необходимо тратить каждый день, "Шахеды", ракеты и прочее.

– Вы сделали очень неожиданный прогноз о том, что Трамп может уйти с поста. Как это будет выглядеть технически? Он уйдет сам или в результате импичмента?

– Это начинается с кулуарного давления, с противодействия его решениям. Он поймет очень быстро, что ничего сделать не может. А далее начнется процесс подготовки импичмента. Трамп поймет, что этого, скорее всего, не произойдет, но у него будут большие проблемы. Потом он подумает, а не проще ли просто бросить все это, потому что я уже старый больной человеки не хочу оказаться в тюрьме.

Возможно, он будет обсуждать это со своей женой и детьми. И они скажут ему: слушай, папа, давай-ка договорись с ними, что они тебя оставляют в покое, и нас тоже оставляют в покое, и мы будем делать свой бизнес, у нас все будет окей, уходи на покой. Ты уже все сделал, ты великий – и прочее-прочее.

После этого он подает в отставку и тихо, мирно уходит, без всяких скандалов, садится на вертолет и улетает во Флориду.

– В таком случае возникает еще два вопроса: что будет с той же войной в Иране и кто будет новым президентом?

– С новым президентом все ясно, это будет вице-президент. Тут нет выбора, и вице-президенту скажут, вернее, намекнут в кулуарах, дескать, если ты будешь действовать как Трамп, ты можешь получить импичмент. И он это быстро поймет, и будет делать то, что советует Конгресс и Сенат.

– Можно рассчитывать, что Вэнс будет вести себя именно так?

– Скорее всего. У него просто не будет возможности что-то изменить ни с Сенатом, ни с Конгрессом. Выборы прошли, надо ждать следующих. А следующие вообще не понятно, что принесут, может, еще больше поражений. Поэтому для него нет никакого смысла выскакивать и пытаться что-то делать. Может он подумает переизбираться и начнет ладить с демократами, вести более мягкую политику. Он ведь не тупой, он в политике довольно долго. В общем-то, тут сложно предсказывать, как он себя поведет, но точно не как Трамп. Это абсолютно однозначно.

Что касается войны в Иране, то она просто тихо свернется, никакой экспансии, никаких ярко выраженных шагов против Ирана не будет. Демократы найдут возможности и пути, как эту войну свернуть, как договориться с Ираном и с Израилем, потому что в конфронтации нет никакого смысла. В результате все придет в какую-то форму, которая всех устраивает.

Но с Украиной все сложнее, это не Иран, и тут так быстро и тихо не договориться. Это совершенно разные войны, разные подходы, разные отношения, и поэтому тут ожидать какого-то мира никак не приходится. Даже если Путин уйдет, все равно мира не будет, поскольку вся страна или полстраны заражено пропагандой, "мы воюем с нацистами" и прочее, и прочее. Остановить это очень сложно, пока страна не распадется. А распадется она тогда, когда война прекратится, и повсеместно, по всем регионам начнутся экономические проблемы.