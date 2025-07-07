Оккупанты ударили по Харькову дронами: есть попадание в многоэтажку, среди десятков пострадавших – дети. Фото и видео

Страна-агрессор Россия утром 7 июля нанесла дроновые удары по жилым кварталам Харькова. Произошло попадание в многоэтажку, вспыхнул пожар и пострадали 27 человек, среди которых – трое детей.

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В целом последствия вражеской атаки зафиксированы в Шевченковском и Слободском районах. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам городского головы, около половины шестого утра Харьков подвергся атаке двумя беспилотниками типа "Шахед". После прилета в дом в Шевченковском районе возникло возгорание на восьмом этаже, ориентировочная площадь – 10 кв. м.

Впоследствии фиксировались попадания вражеских БПЛА в Слободском районе: один удар был в зоне жилой застройки, другой – по гражданскому объекту. В частности, российский БПЛА дрон попал возле магазина: значительные повреждения получили жилые дома, школа, детский сад и магазин.

"Хочу сказать в который раз, что это настоящий терроризм против Украины, против населения города Харькова и Украины в целом. Потому что понедельник, шесть утра, когда люди собираются на работу, кто-то отдыхает, кто-то не проснулся – и прямые попадания в жилые дома", – прокомментировал Терехов.

Из-за действий агрессора в Шевченковском районе пострадало по меньшей мере15 человек, в том числе двое детей, а в Слободском – восемь жителей, среди которых ребенок.

"На это время в больницы доставили трех пострадавших, в том числе одного ребенка. Состояние – средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", – отметил глава ОВА в 07:38.

Местные Telegram-каналы подчеркнули, что россияне попали "Шахедом" в харьковский супермаркет "Посад", уничтожив продукты.

В ГСЧС сообщили, что пожарные локализовали и ликвидировали пожары в жилых и общественных объектах. В частности, в Шевченковском районе горели квартиры на восьмом этаже девятиэтажки (площадь пожара 70 кв. м).

В Слободском районе, где произошло попадание по территории детсада и торгового объекта, потушили пожар в хозяйственной постройке и авто (общая площадь около 10 кв. м).

На местах работали спасатели, пиротехники и психологи ГСЧС.

В то же время российская пропаганда в очередной раз пытается снять с России ответственность за террор жителей Харькова. После утреннего удара беспилотниками по городу враг начал распространять сообщения, якобы все российские атаки "осуществляются исключительно по военным целям", а попадание в жилые дома – якобы "результат работы украинской ПВО".

Ложь агрессора разоблачил Центр противодействия дезинформации при СНБО, отмечая, что эти нарративы опровергает видео удара по Харькову, которое сами же россияне распространяют в сети. На записи четко видно прямое попадание ударного дрона по жилому кварталу, о падении обломков речь не идет. Это был целенаправленный удар по густонаселенному району города.

"Подобные заявления являются циничной ложью, к которой Кремль прибегает каждый раз после обстрелов украинских городов, во время которых страдают гражданские люди. Таким образом россияне пытаются оправдать действия своей армии и переложить ответственность за последствия атаки на украинских военных. Террористические удары по мирным украинцам – это военное преступление, ответственность за которое полностью лежит на России", – добавили в ЦПД.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 июля Россия атаковала спасателей в Харькове и Херсоне, которые ликвидировали последствия ночных вражеских ударов по городам. Личный состав ГСЧС не пострадал – пожарные вовремя спустились в укрытие, при этом повреждена пожарная автоцистерна.

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